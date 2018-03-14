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Ameliyatsız ilaçsız 20 kilo verdi! Son hali olay

Ameliyatsız ilaçsız 20 kilo verdi! Son hali olay

Müzik hayatına 10 yıl ara verdikten sonra sahnelere geri dönen Nur Ertürk’ün son halini görenler tanıyamadı. Ünlü türkücü Nur Ertürk, 20 kilo vererek bambaşka biri oldu.

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Eklenme Tarihi: 14-03-2018 16:57 - Güncelleme: 14-03-2018 16:57

Türk Halk Müziği'nin güçlü seslerinden Nur Ertürk, yeni albüm öncesi imaj tazeledi. Uzun süredir ara verdiği müzik hayatına dönüş yapmaya hazırlanan ünlü türkücü, sıkı bir diyet programıyla 20 kilo verdi.

Tepeden tırnağa büyük bir değişim yaşayan Ertürk, “20 kilo verdim ve vücudumda inanılmaz bir rahatlama oldu. Operasyon geçirmedim, herhangi bir ilaç kullanmadım. Sadece ve sadece çok sağlıklı ve düzenli beslendim. Protein ağırlıklı beslendim, 1-2 ufak reçetem var. Onları da ilerleyen zamanda bir televizyon projemiz var, orada paylaşacağım” dedi.

YENİ HALİ ÇOK BEĞENDİ
Fazla kilolarından kurtulan Nur Ertürk’ün sosyal medyadaki fotoğrafları olay oldu. Paylaştığı fotoğraflarla yaşadığı değişikliği gözler önüne seren türkücü, bu değişimiyle hayranlarından tam not aldı.

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