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Amazon'un fiyatı 900 milyarın üzerine çıktı

Amazon'un fiyatı 900 milyarın üzerine çıktı

ABD'nin e-ticaret devi Amazon'un hisse fiyatları bugün de tırmanışa geçti. Buna göre ünlü şirketin piyasa değeri 900 milyar doların üzerine çıktı.

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Eklenme Tarihi: 18-07-2018 22:58 - Güncelleme: 18-07-2018 22:58

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un hisseleri bugün şirket tarihinde ilk defa 900 milyar doların üzerine tırmandı.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, New York borsasında dünü 1,843 dolardan tamamlayan Amazon hisseleri, bugün yüzde 0,8 artışla 1,858 dolara kadar yükseldi.

Bu sonuçla firmanın piyasa değeri bugün 7 milyar dolar artışla 902 milyar dolara ulaşmış oldu.

Ayrıca Amazon'un hisseleri 8 işlem günü üst üste şirket tarihindeki en yüksek seviyeye ulaşarak rekor kırdı.

Böylece ABD'nin en değerli ikinci firması olan Amazon, 935 milyar dolarlık piyasa değerine sahip Apple ile arasındaki farkı daha da azalttı.

Salı günü serveti 150 milyar doları aşan ve dünyanın en zengin kişisi konumunda bulunan Amazon'un kurucusu ve Üst Yöneticisi Jeff Bezos'un serveti de bugün 152 milyar dolara yaklaştı.

"PRİME DAY"DE 100 MİLYONDAN FAZLA ÜRÜN SATILDI

Amazon, ayrıca her yıl "Prime" üyelerine milyonlarca ürünü büyük indirimlerle sunduğu "Prime Day"de bu sene rekorlar kırıldığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, pazartesi günü başlayarak dün gece sona eren ve 36 saat süren bu seneki "Prime Day"de dünya genelindeki "Prime" üyelerinin 100 milyondan fazla ürün satın aldığı belirtildi.

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