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Altın yükseldi çeyrek altın ne kadar işte güncel fiyatlar

Altın yükseldi çeyrek altın ne kadar işte güncel fiyatlar

Altın fiyatlarındaki hareketlilik Afrin operasyonu öncesi devam ediyor. Operasyon açıklamasının ardından hızla yükselişe geçen altın fiyatları bugüne de artışla başladı. Gram altın fiyatı 163,6 olurken, çeyrek altın 268 liradan alıcı buldu. Uzmanlar bu artışın çok sürmeyeceği görüşünde.

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Eklenme Tarihi: 17-01-2018 10:19 - Güncelleme: 17-01-2018 10:19

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 163,6 lira seviyelerinde dengelendi. Uzmanların tahminlerine göre altın fiyatlarındaki yükseliş kar satışlarının ardından duracak ve fiyatlar yeniden düşmeye başlayacak.

Jeopolitik riskler ve yükseliş eğilimindeki dolar kuruna bağlı olarak dün 165 lirayı test eden gram altın, bu seviyeden gelen kar satışlarının etkisiyle günü 163,2 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 163,6 lira seviyelerinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 268 lira, Cumhuriyet altını da 1.095 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise 1.345 dolar ile yaklaşık 4 ayın en yüksek seviyesini test etmesi sonrası 1.335,1 dolar seviyelerinde dengelendi.

"YÜKSELİŞ YERİNİN DÜŞÜŞE BIRAKABİLİR"

AA Finans Analisti İslam Memiş, altındaki yükselişte küresel piyasalarda doların değer kaybetmesi ve artan jeopolitik risklerin etkili olduğunu belirterek, "Ancak altın fiyatları direnç seviyelerine yakın yerlerde seyrettiği için kar satışları ve düzeltme hareketlerinin yaşanması bizim için sürpriz olmaz. Altın fiyatlarında son dönemdeki yükselişin yerini düşüşe bırakabileceğini düşünüyoruz." dedi.

Altının ons fiyatında 1.335 doların kritik direnç seviyesi olduğunu aktaran Memiş, bu seviyenin aşılması halinde 1.350 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceğini, olası düşüşlerde ise 1.325 ve sonrasında 1.300 doların destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Memiş, gram altının ise dün dolar/TL ve altının ons fiyatından aldığı destekle yükseldiğine işaret ederek, "Bu hafta için altının gram fiyatında 160-165 lira aralığını izlemeye devam edeceğiz. Dolar/TL ve altının ons fiyatı, aynı anda düşüşlerini sürdürürse altının gram fiyatı 158 liraya kadar gerileyebilir." ifadelerini kullandı. 

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