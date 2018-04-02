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Altın fiyatları yükselişle başladı çeyrek ne kadar

Altın fiyatları yükselişle başladı çeyrek ne kadar

Geçen haftalarda rekorlar kıran altının gramı haftaya yükselişle başladı. Gram altın 169,4 lira, çeyrek altın 278 lira ve Cumhuriyet altını 1.134 liradan işlem görüyor.

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Eklenme Tarihi: 02-04-2018 11:05 - Güncelleme: 02-04-2018 11:05

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 169,4 lira seviyesinde dengelendi.

Cuma günü dolar kurundan aldığı destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,35 değer kazancıyla 168,5 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 169,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 278 lira, Cumhuriyet altını da 1.134 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,32 değer kazancıyla 1.329,7 dolardan alıcı buluyor. 

AA Finans Analisti İslam Memiş, yılın ilk çeyreğinde rekorlar kırarak yatırımcısının yüzünü güldüren gram altının, yılın ikinci çeyreğine de yükselişle başladığını ifade etti.

Memiş, nisan ayında altın fiyatının geniş bant aralığında dalgalanabileceğini tahmin ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Geniş bant aralığının nedenini belirsizliğe bağlıyoruz. Çünkü ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ve siyasi liderliği tartışılmaya devam ediyor. Nisan ayında altının gram fiyatının 163-173 lira, altının ons fiyatının ise 1.320-1.380 dolar aralığında işlemler gerçekleştirmesini bekliyoruz." 

Analistler, bugün Paskalya tatili dolayısıyla Avrupa piyasalarının kapalı olduğunu hatırlatarak, yurt içinde ve ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildirdi.
 

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