Altay tankı ihalesi BMC'nin oldu

Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı'nın (SSM) yürüttüğü Altay tankı projesi BMC'nin oldu. SSM'den yapılan açıklamada, tank motorunun geliştirilmesi için BMC ile sözleşme görüşmelerine başlanmasına karar verildiği duyuruldu.

SSM tarafından yapılan değerlendirmeler sonunda, Altay tankının seri üretimi ve Altay tankına motor geliştirilmesi için başlatılan Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi kapsamında Ethem Sancak'ın sahibi olduğu BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ ile sözleşme görüşmelerine başlanması yönünde karar verildi.

Milli ana muharebe tankı Altay'ın seri üretimine BMC'nin dışında Otokar ve FNSS talip olmuştu.

BORSADA HAREKETLİLİK

Piyasa değeri yaklaşık 3.5 milyar dolar olan ihalenin BMC'ye verileceğinin duyurulmasının ardından Koç Grubu'na ait Otokar ve Albayrak Grubu'na ait Tümosan'ın hisselerinde büyük düşüş yaşandı. Otokar hissesi yüzde 6, Tümosan hissesi ise yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti.