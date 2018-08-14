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Alperen'in ölümünde yeni gelişme: Serviste unutulmuştu!

Alperen'in ölümünde yeni gelişme: Serviste unutulmuştu!

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, geçen yıl okul servis minibüsünde unutulan ve yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin ihmal iddiasıyla bir öğretmen hakkında daha dava açıldı.

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Eklenme Tarihi: 14-08-2018 19:00 - Güncelleme: 14-08-2018 19:00

3 yaşındaki Alperen Sakin, Çiğli ilçesindeki bir anaokulunda servis içerisinde saatlerce unutulmuş ve hayatını kaybetmişti. 19 Temmuz'da görülen karar duruşmasında da, minik Alperen'in ölümünde ihmali oldukları ve delilleri yok etmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle 6 sanık hakkında hapis cezaları verilmişti. Alperen'in ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ceza alan sanıklar arasında yer almayan öğretmen Nurcan A. hakkında da ihmal olduğu gerekçesiyle dava açıldı.

Hazırlanan bilirkişi raporunda Nurcan A. hakkında, "Her ne kadar resmi olarak müdür vekili konumunda olmasa da olay günü okulda olan iki öğretmenden biri olan, doğum günü kutlamalarına öncelik vererek çocukların yoklamasını sorgulamayan, yoklama yapılması konusunda diğer öğretmen Arzu Gülmez'i uyarmayan Çiğli Özel Sevgi Yumağı Anaokulu öğretmeni Nurcan A.'nın da cezai yönden tali kusurlu bulunduğu" ifadelerine yer verildi. 

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