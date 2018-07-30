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Almanya'dan Türkiye için flaş açıklamalar

Almanya'dan Türkiye için flaş açıklamalar

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olası Almanya ziyaretine ilişkin açıklamada bulundu. Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer de Alman hükümeti için Türkiye'yi bir çok konuda yakın ve önemli partner olarak nitelendirdi.

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Eklenme Tarihi: 30-07-2018 19:58 - Güncelleme: 30-07-2018 19:58

Berlin’de Arnavutluk Dışişleri Bakanı Ditmir Bushati ile yaptığı görüşmeden sonra gazetecilerin sorularını cevaplayan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bir gazetecinin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berlin'i ziyaret etmesi konuşuluyor. Erdoğan’ın devlet töreniyle karşılanması eleştiriliyor. Bu eleştiriyi paylaşıyor musunuz?" şeklindeki soruya, bu eleştirileri paylaşmadığı cevabını verdi.

"Elbette bir ülkenin devlet başkanlığına seçilmiş kişiye uygun bir şekilde davranılması gerektiği düşüncesindeyim. Almanya Cumhurbaşkanı da böyle yapmıştır." diyen Maas, özellikle birçok konuda açık olan soruların muhataplarla görüşülmesi gerektiğini kaydetti.

SÖZCÜDEN DE AÇIKLAMA

Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer de, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Şansölye Angela Merkel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyaretinde görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruya, Merkel'in programına ilişkin açıklamayı prensip olarak görüşmelerin yapılacağı tarihten bir hafta önce duyurduklarını anımsattı.

Türkiye'nin "birçok konuda yakın ve önemli bir partner" olduğunu ifade eden Demmer, Türkiye ile görüşmelerde bulunmaya "ilgi duyduklarını" kaydetti.

Öte yandan, Alman basınında yer alan ve Almanya Cumhurbaşkanlığına dayandırılan haberlerde, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in Başkan Erdoğan'ı uzun bir süre önce davet ettiği, ancak tarihin henüz kesin olmadığı bildirildi.

Alman basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eylül ayı sonunda Almanya'yı ziyaret edeceğini iddia etmişti. 

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