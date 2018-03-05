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Almanya'dan ABD açıklaması! 'Savaş istemiyoruz'

Almanya'dan ABD açıklaması! 'Savaş istemiyoruz'

Almanya Hükümet Sözcüsü Seibert, Almanya'nın ABD ile bir ticaret savaşından kaçınmak istediğini, böyle bir savaşın hiç kimsenin çıkarına olmayacağına inandıklarını söyledi. Ancak Seibert, Trump yönetiminin cezalandırıcı gümrük tarifelerini uygulamaya koyması halinde Avrupa'nın buna uygun şekilde yanıt vereceğini vurguladı. 

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Eklenme Tarihi: 05-03-2018 17:43 - Güncelleme: 05-03-2018 17:43

ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'nin bazı ABD mallarına yüksek gümrük tarifeleri uyguladığı eleştirilerine de yanıt veren Almanya Hükümet Sözcüsü Seibert, aynı durumun Avrupa'dan ABD'ye kamyon ve tütün gibi ürünler için de söz konusu olduğunu ifade etti.

Seibert, "ABD, Buy American kuralları ile şirketlerini birçok alanda uluslararası rekabetten koruyor" diye konuştu.

Almanya'nın Fransa ve Avrupa Birliği ile dikkatli bir değerlendirme yapacağını belirten Seibert, Almanya'nın serbest piyasa ve serbest ticaret adına gümrük tarifelerinin düşürülmesi taraftarı olduğunu vurguladı.

Almanya ile ABD arasındaki tartışma kızıştı!

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • AR 05 Mart 2018 18:28 SATIP TA SİLAH VE TARIM ÜRÜNÜ ALMAK İSTMEİYORUZ...2227/02/2018 15:01 tarihinde yayına giren "Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?" başlıklı anketimize, 6 gün 3 saatte, 19,323 kişi oy kullandı. Hayır %81.48 - 15745 oy Evet %15.27 - 2950 oy Fikrim yok %3.25 - 628 oy.. ''

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