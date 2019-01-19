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Ali Koç, Koray Şener’in adının yaşatılacağı parkın açılışına katılacak

Ali Koç, Koray Şener’in adının yaşatılacağı parkın açılışına katılacak

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koray Şener’in adının yaşatılacağı "Koray Şener Barış, Dostluk ve Kardeşlik Parkı” 20 Ocak Pazar günü saat 15.00’de Yalova’da açılıyor. Açılışa Ali Koç, Fenerbahçe Futbol Takımı’nın oyuncuları ve Koray Şener’in ailesi de katılacak.

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Eklenme Tarihi: 19-01-2019 05:50 - Güncelleme: 19-01-2019 05:50

Spor Toto Süper Lig’in 11'inci haftasında Türk Telekom Stadı’nda oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koray Şener’in adının yaşatılacağı "Koray Şener Barış, Dostluk ve Kardeşlik Parkı” 20 Ocak Pazar günü saat 15.00’de Yalova’da açılıyor. Koray Şener Barış, Dostluk ve Kardeşlik Parkı’nın açılışına Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın yanı sıra Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Futbol Takımı’nın oyuncuları ve Koray Şener’in ailesi de katılacak.

ALİ KOÇ VE FENERBAHÇE FUTBOL TAKIMI DA VEFASINI GÖSTERDİ
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Vefa Salman, “3 Kasım 2018 tarihinde gerçekleşen Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde bir evladımızı, bir kardeşimizi geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Bu kardeşimizin adının yaşatılması için bir çalışma başlattık. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanımız Sayın Ali Koç’u da arayarak Koray Şener’in adının Yalova’da yaşatılması için bir parka vermek istediğimi dile getirdim. Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde adının 'Koray Şener Barış, Dostluk ve Kardeşlik Parkı' olabileceğini Sayın Koç’a ilettim. Sağ olsun o da ‘Vefa Başkan güzel düşünmüşsün, ben de takımla birlikte açılışta bulunacağım’ dedi. Ben buradan siyasi görüş ve takım ayrımı yapılmaksızın tüm hemşehrilerimi pazar günü saat 15.00’de yapılacak açılışımıza bekliyorum. Pazar günü hep birlikte kenetlenerek, tüm Türkiye’ye birlik ve beraberlik mesajı verelim. Bir kez daha henüz gençliğinin baharında olan Koray evladımıza Allah’tan rahmet dilerken, sevenlerine ve tüm taraftar camiasına baş sağlığı ve sabırlar diliyorum” dedi.

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Kaynak : DHA

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