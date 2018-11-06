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Ali Koç kararını verdi! O isimle masaya oturacak

Ali Koç kararını verdi! O isimle masaya oturacak

Koeman'ın derbi performansından memnun kalan Ali Koç, Hollandalı hoca ile sezonu tamamlayacak. Ali Koç, gelecek sezon için ise Abdullah Avcı ile masaya oturup Türk hocayı Fenerbahçe'nin başına getirecek.

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Eklenme Tarihi: 06-11-2018 09:46 - Güncelleme: 06-11-2018 09:46

Ankaragücü mağlubiyeti sonrası Cocu ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışına giren Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç Koeman'ın derbi performansından hayli memnun kaldı. 

Cocu'nun yardımcısı olarak göreve başlayan Hollandalı çalıştırıcı, hem takımı iyi yönetmesi hem de yaşanan olaylarda soğukkanlı kalması ile Başkan Ali Koç ve yönetimin takdirini kazandı. Koeman, Anderlecht ve Alanya maçlarından iyi sonuçlar alırsa, bu sezon Hollandalı ile tamamlanacak.

ALİ KOÇ'UN HAYALİ ABDULLAH AVCI
Sabah'ın haberine göre; Başkan Ali Koç'un gelecek sezon için kafasındaki projenin ise Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı' olduğu belirtildi. Koç'un bu nedenle Cocu sonrası yeni bir teknik direktörle anlaşmak yerine yola Koeman'la devam ettiği, gelecek sezon takımı Avcı ve ekibine teslim etmeyi planladığı öğrenildi.

4 YILDIR BAŞAKŞEHİR'İN BAŞINDA
Avcı, Milli Takım macerasının hemen ardından 2014'te Başakşehir'in başına geçmişti. Şu an lider olan Avcı'nın takımı geçen sezonu 3. tamamlamış, 2016-17'yi ikinci, 2015-16 ve 2014-15'i ise 4. sırada bitirmişti.

Adı Fenerbahçe'yle anılan Abdullah Avcı kimdir kaç yaşında ve nerelidir?

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 06 Kasım 2018 10:14 EE NEOLCAK PARA KALMADI KASADA COMOLLİ BİTİRDİ 4 HOCAYA PARA ÖDE BİR İŞE YARAMAZ COMOLLİYE PARA ÖDE BOŞALDI KASA

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