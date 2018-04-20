ALES sınav giriş yeri bilgisi-sınav belgesi ÖSYM sayfası

ALES sınav yerleri ne zaman açıklanacak, ALES ilkbahar dönemi sınav giriş belgesi alma ne zaman soruları son günlerde yüksek lisans ve doktora yapmak için üniversitelere başvurmak isteyen kişilerin gündeminde. ALES sınavı 2018 yılında 6 Mayıs'ta yapılacak. Yılda iki kez sonbahar ve ilkbahar dönemi olarak yapılan 4 yıllık üniversite eğitimini tamamlayanların girdiği ALES sınavı ilkbahar dönemi sınavı 6 Mayıs'ta yapılacak. ALES sonbahar dönemi, başvuruları ise 19 Eylül - 27 Eylül 2018 tarihleri arasında alınacak. Ayrıca bu sene ALES sınavında soru sayısı azalacak, ALES sınav süresi de 150 dakika yani 2.5 saat olacak. ALES ilkbahar dönemi sonuçları ise 7 Haziran perşembe günü adayların erişime açılacak.

2018 ALES NE ZAMAN: Yılda iki kere yapılan 4 yıllık üniversite eğitimini tamamlayanların Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına atanabilmek ve yüksek lisans ile doktora öğrenimi yapmak için girdikleri sınav olan ALES'in (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) ilkbahar dönem sınavı için geri sayım başladı. ALES ilkbahar dönemi sınavı, bu dönem 6 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. Bu sınavın tamamlanmasının ardından sonuçlar, 7 Haziran Perşembe günü adayların erişimine açılacak.

2018 ALES sonbahar dönem sınavı için ise başvurular 19 Eylül - 27 Eylül 2018 tarihleri arasında alınacak olup, 18 Kasım 2018 tarihinde sınav tüm ülke genelindeki sınav merkezlerinde ÖSYM tarafından yapılacak. Bu sınava ait sonuçlar yeni yıldan önce, 20 Aralık 2018 tarihinde açıklanacak.

ALES NASIL YAPILIR? ADAYLARA KAÇ SORU SORULUR: Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav Türkçe olacaktır.

ALES SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ OLUYOR: Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK), "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl geçerli olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı'nın (ALES) sonuçları, söz konusu yönetmelik değişikliğiyle, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak. Ayrıca, yönetmeliğe eklenen geçici madde ile daha önce yapılan ALES sonuçları da açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli sayılacak.