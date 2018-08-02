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Akşener kurultayda kimlerin üstünü çizecek? İşte o bomba iddia

Akşener kurultayda kimlerin üstünü çizecek? İşte o bomba iddia

İYİ Parti’de 12 Ağustos’taki Olağanüstü Kurultay öncesi son Başkanlık Divanı dün toplandı. İYİ Parti kurmayları, toplantı sonrası Akşener'in kurultay gününe kadar adaylığını açıklamayacağını, ancak "siyaseten yıpranmış isimlerle yollarını ayıracağını" açıkladı

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Eklenme Tarihi: 02-08-2018 10:12 - Güncelleme: 02-08-2018 10:27

İYİ Parti 12 Ağustos’taki Olağanüstü Kurultaya giderken, Meral Akşener'in yol haritası da belli olmaya başladı. Genel Başkan Meral Akşener, kurultay öncesi son Başkanlık Divanı'nı dün topladı. Toplantı sonrası İYİ Parti kurmayları Akşener'in, kurultay gününe kadar adaylığını açıklamayacağını ifade ederken, kurultayda siyaseten yıpranmış isimlerle yolların ayrılacağını da belirttiler.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığındaki toplantıda, güncel siyasetten ekonomiye, yerel seçimlerden olağanüstü kurultaya kadar birçok konu ele alındı. Parti kurmayları, “Gündemimizde artık olağanüstü kurultaydan güçlenerek çıkmış, yerel seçimlerde iddiasını ortaya koyacak İYİ Parti’nin hazırlıkları yapılıyor” dedi. 

HEDEF KORAY AYDIN MI?
Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Meral Akşener'in Koray Aydın'dan kurtulmak istediğini iddia ederek şu iddiayı gündeme getirmişti: "Akşener'in hedefindeki isim Koray Aydın'dır. Kendisi ve yakın çevresi Kocaeli ile İzmir ekibi alınacak parti yardımı başta olmak üzere partide kontrolü elde tutmak için Koray Aydın’ı saf dışı etmek istiyorlar..."

PARTİ İÇİN YENİ VİTRİN... Akşener’e yakın isimler, “Genel başkanımız koşan koşturan, İYİ Parti’nin hedefleri doğrultusunda idealize olmuş, mücadele eden, aktif, yorulmayan, hedefler doğrultusunda çalışan, güçlü, toplumsal karşılığı olan ancak siyaseten yıpranmamış isimlerle yürüyüşüne devam edecektir” sözleriyle yeni divanın şekilleneceğini ifade ediyorlar. 

KURULTAY GÜNÜNE KADAR 'ADAYIM' DEMEYECEK... Akşener kurultaya kadar adaylığını deklare etmeyecek ancak üst kurul delegelerinin ‘tek aday’ talebini karşılıksız bırakmayacak.  

ÇARŞAF LİSTE Mİ BLOK LİSTE Mİ?.. Kurultayda çarşaf mı yoksa blok liste mi olacağı henüz belirsizliğini koruyor ancak 1 Nisan’daki olağanüstü kurultayda olduğu gibi blok liste yöntemi dile getiriliyor. Bu kapsamda Akşener’in yeni bir genel idare kurulu ve başkanlık divanıyla yerel seçimlerin vitrinini oluşturacağı belirtiliyor.

YEREL SEÇİMDE ADAY BELİRLEMEK... Divanın bir diğer gündem başlığı ise yerel seçimler oldu. Yerel seçimlere hazırlıklara saha analizleriyle başlanacağı vurgulandı. Edinilen bilgiye göre, Adaylar belirlenirken yerel dengeler gözetilecek ve temayül yoklamaları yapılacak. Seçime, “İlin ilçenin sorunlarını bilen, gören vizyoner adaylarla” girilecek. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 02 Ağustos 2018 10:37 Siyaset'en Kendisinden(akşenerden) daha fazla yıpranmışı var mı acaba...

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KİMDİR ?
Meral Akşener
MERAL AKŞENER KİMDİR?

İYİ Parti'nin kurucusu ve Genel Başkanı olan Meral Akşener kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? Türkiye'nin ilk ve tek kadın İçişleri Bakanı ünvanına sahip olan Meral Akşener, 18 Temmuz 1956'da İzmit Gündoğdu'da doğ

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