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Akşener için olay yorum! Bu kadınla aynı odada...

Akşener için olay yorum! Bu kadınla aynı odada...

Milliyet gazetesi yazarı Hakkı Öcal'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı mesaj olay oldu. Hakkı Öcal Akşener için ''Ben bu kadınla aynı odada olmaktan korkarım'' diye yazdı.

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Eklenme Tarihi: 29-03-2018 10:40 - Güncelleme: 29-03-2018 10:40

Milliyet gazetesi yazarı Hakkı Öcal, Yeni Akit’in Akşener'le ilgili haberini sosyal medya hesabından paylaşarak “Şaka bir tarafa... Ben bu kadınla aynı odada olmaktan korkarım…” yorumunda bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumartesi günü Trabzon’da partisinin düzenlediği etkinliğe katılmıştı.

Akşener burada yaptığı konuşmada “2019 ya da daha önce benim beklentime göre 15 Temmuz 2018’de seçim bekliyoruz. Eğer o zaman olursa bugün yaşananları iki ile çarp bu şekilde bir Türkiye ile karşı karşıya kalacaksınız. ‘Fındığım değerini istiyorum’ dediğinizde tekme yiyeceksiniz, tutuklanacaksınız.

Fındığımızı, Trabzon’umuzu bir büyük mark halinde olmasını istiyoruz dediğinizde tutuklanacaksınız. Bütün bunlara hayır demek ve ortadan kaldırmak için, adaleti, hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi tesis etmek için yola çıktık. Onun için bizden korkuyorlar” ifadelerini kullanmıştı.

“BU KADINLA AYNI ODADA OLMAKTAN KORKARIM”

Yeni Akit gazetesi Akşener’in konuşmasını “Meral Akşener güldürdü: Bizden korkuyorlar” başlığıyla haberleştirdi.

Milliyet gazetesi yazarı Hakkı Öcal ise Yeni Akit’in bu haberini sosyal medya hesabından paylaşarak “Şaka bir tarafa... Ben bu kadınla aynı odada olmaktan korkarım…” yorumunda bulundu.

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