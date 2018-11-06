Akit yazarı Yavuz Bahadıroğlu'ndan skandal Sıla-Ahmet Kural yazısı...

TÜRKİYE günlerdir Ahmet Kural'ın sevgilisi Sıla'yı dövmesini konuşuyor. Skandal olayla ilgili Akit gazetesi yazarı Yavuz Bahadıroğlu'ndan skandal bir yazı geldi. Şarkıcı Sıla'yı arayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a tepki gösteren Bahadıroğlu, Sıla'yı döven kocası değilse 'ne haliniz varsa görün' deyip telefonu kapatması gerektiğini iddia etti

'KOCANIZ MI DÖVDÜ' DİYE SORARDIM... Aile Bakanı Selçuk'a nasıl bir telefon görüşmesi yapması gerektiğini öğretmeye kalkan Yavuz Bahadıroğlu, şu skandal ifadeleri kullandı: "Ben olsam öncelikle; 'Kocanız mı dövdü' diye sorardım. Çünkü Aile Bakanı’nın sorması gereken sorunun 'aile' ile ilişkili olması lâzım…"

KOCASI DEĞİL SEVGİLİSİ İSE... 'Kocam değil, erkek arkadaşım dövdü' dediği anda da, 'Ne haliniz varsa görün!' deyiverir, telefonu yüzüne kapatırdım! Tüm saldırılara rağmen, Türkiye’nin en güçlü kurumu hâlâ ailedir. Aile Bakanlığı, aile yapısını tarumar etmek isteyenlere destek için değil, yapıyı korumak için kurulmuştur."

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