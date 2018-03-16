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Akın Öztürk'ü yumruklayan avukat evindeki 1 doları nasıl açıkladı!

Akın Öztürk'ü yumruklayan avukat evindeki 1 doları nasıl açıkladı!

FETÖ davasında Akın Öztürk'e yumruk atan, avukat Mehmet Sinan İnce, “1 Dolarlık banknotu eskiden kokain içmek için kullanırdım” dedi. Yapılan incelemede banknotta kokain kalıntısı bulununca İnce, 35 gün sonra da tahliye edildi.

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Eklenme Tarihi: 16-03-2018 08:53 - Güncelleme: 16-03-2018 08:53

15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle tutuklu olan eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Akın Öztürk’ü ziyaret ettiği Sincan Cezaevi’nde darp eden avukat Mehmet Sinan İnce hakkında, evinden çıkan “1 Dolar” nedeniyle yürütülen FETÖ soruşturmasında takipsizlik kararı verildi. Gerekçe olarak ise doların üzerinden çıkan kokain gösterildi.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre, avukat İnce, tutuklanmadan önce ifadesinde “1 Dolarlık banknotu eskiden kokain içmek için kullanırdım” dedi. Yapılan incelemede banknotta kokain kalıntısı bulununca İnce, 35 gün sonra da tahliye edildi.

Avukat İnce, 2 Ağustos 2016’da Sincan Cezaevi’nde Akın Öztürk’ü açık görüşte ziyaret etti. Ziyaret sırasında Öztürk’ü darp eden İnce, ayrıca “Sizin gücünüz bu vatanı yıkmaya bölmeye yetmez. Hocan denilen o aşağılık köpeğe de çok selamlarımızı ilet. Onunla da görüşeceğiz” yazılı not attı. Öztürk, kendisini darp eden avukattan şikayetçi oldu.

BİR DOLAR BULUNUNCA ARAMA KARARI VERİLDİ: Bu arada savcılık, İnce’nin annesiyle yaşadığı evdeki aramada FETÖ’nün simgesi olarak kabul edilen 1 Dolar bulunca gözaltı kararı verdi.

Hakkında FETÖ üyeliği iddiasıyla soruşturma başlatılan İnce, ifadesi sırasında “1 Doları uyuşturucu problemim olduğu için kokain içerken kullanıyordum. Ancak uzun süredir içmiyorum. Mümkünse banknot üzerinde kriminal inceleme yapılsın. O zaman kokain artıklarına rastlanacaktır” dedi.

İnce 5 Ağustos 2016’da tutuklandı. Ankara Kriminal Polis Laboratuarı Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede, banknot üzerinde kokain kalıntısı tespit edince İnce 9 Eylül 2016’da tahliye edildi.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Ankara Cumhuriyet Savcılığı, kriminal raporun sanığı doğruladığını, üzerine atılı FETÖ üyesi olma, örgüte yardım etme suçlarından hakkında kamu davası açmaya yeter şüphe oluşturacak delil bulunmadığını belirterek, takipsizlik kararı verdi.

AKIN ÖZTÜRK'Ü DARP ETMESİYLE İLGİLİ BİR İŞLEM YAPILMADI

Ancak savcılık, İnce hakkında evinde bulunan mermiler nedeniyle 6136 sayılı yasaya muhalefet ve kullanmak için uyuşturucu bulundurmak suçlarından dava açtı. Buna karşılık İnce hakkında Akın Öztürk’ü darp etmesiyle ilgili hiçbir işlem yapılmadı.

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