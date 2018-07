Akın İpek'e Londra'da ev hapsi verildi mi?

Eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek'le ilgili bir son dakika haberi geldi. Akın İpek'e ev hapsi verildiği ve pasaportuna el konulduğu iddia edildi. Ancak Akın İpek'in Twitter hesabından paylaşılan bir mesaj kafaları karıştırdı.

İngiliz makamlarının İpek hakkında yakalama kararı çıkararak mahkemeye sevk ettiği ve İpek'in Londra'dan ayrılması ve evi dışında bir yerde kalmasının yasaklandığı iddia ediliyordu.

EV HAPSİNE ALINDI PASAPORTUNA EL KONULDU İDDİASI:

Akın İpek hakkında bugün yaşanan gelişme şöyleydi: Akın İpek hakkında ev hapsi kararı verildi ve pasaportuna el konuldu. İngiliz makamları Akın İpek hakkında yakalama kararı çıkararak mahkemeye sevk etti. İpek'in Londra'dan ayrılması ve evi dışında bir yerde kalması yasak. İngiltere Türkiye'yi haklı bulursa Akın İpek Türkiye'ye iade edilecek.

AA: SERBEST BIRAKILDI PASAPORTUNA EL KONULDU: Akın İpek'le ilgili Anadolı Ajansı ise şu gelişmeyi paylaştı: İpek'in iadesine yönelik Türkiye'nin talebi, İngiliz Dışişleri Bakanlığının onayı ile yargıya havale edildi. Bu çerçevede mayısta yakalanan İpek'i mahkeme 50 bin sterlin kefaletle serbest bırakırken, ülkeyi terk etmesini önlemeye yönelik pasaportuna el koydu.

AKIN İPEK'TEN YALANLAMA GELDİ: Akın İpek sosyal paylaşım sitesi Twitter'da şu mesajı paylaştı: ''Yoldayım, ev hapsinde değilim. Suçlu hiç değilim. Her vesile ile, dünyanın her yerinde, pırıl pırıl tertemiz olduğumuzu çok rahat anlatırım... Belgeleri ile ispat ederim... Bu benim kimliğim ve bu kimlik, her yerde geçer... Kardeşim''

İNGİLTERE'DE LÜKS İÇİNDE YAŞIYOR: 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin ardından, bulunduğu İngiltere’nin başkenti Londra’dan dönmeme kararı aldığını açıklayan İpek, kentteki 3 ofisinde ve kendi soyadını plakasında taşıyan lüks aracı ve şoförüyle rahat bir yaşam sürüyordu.Akın İpek, kısa bir süre önce Londra’da görüntülenmişti. Kent merkezindeki "Temple" semtindeki lüks, tarihi binada bir ofisi merkez olarak kullanan İpek’in, kentin finans merkezi The City’de ve Gray's Inn Road’da da birer ofisi bulunuyor.

DAVALARI KAYBETTİ: İngiltere Yüksek Mahkemesi İpek'in şirketin varlıklarını kişisel hukuki masrafları için kullanmasına izin vermemişti. Mahkeme, Koza Altın’ın İngiltere’deki iştiraki Koza Ltd’in İpek’in kişisel hukuki mücadelesini finanse etmek zorunda olmadığına hükmetmişti. Alınan kararda İpek’in, şirkete ait on milyonlarca doları banka dekontları ve diğer belgelerle sakladığının kanıtlanması etkili olmuştu.

KOZA İPEK DAVASINDAN YARGILANIYOR: FETÖ çatı davasının firari sanığı Koza Holding eski yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında bulunduğu 45 sanığın yargılandığı Koza İpek Holding davasının da sanıkları arasında bulunuyor. Firari Akın İpek hakkında yakalama kararları bulunuyor. İpek, "terör örgütü yöneticiliği, terörizmin finansmanı, zimmet ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından hakkında başlatılan ceza soruşturması sırasında verilen, arama, el koyma ve kayyum atama kararları nedeniyle adil yargılanma ve mülkiyet hakları ile ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

MAHKEME KABUL ETMEDİ: Mahkeme, İpek'in, adil yargılanma, ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiği iddialarını "kabul edilemez" bulmuş ve mülkiyet hakkının ihlal edilmediğine karar vermişti.

