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Akhisar galibiyet hasretine Göztepe karşısında son verdi!

Akhisar galibiyet hasretine Göztepe karşısında son verdi!

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında Akhisarspor, sahasında ağırladığı Göztepe’yi 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla 3 maçlık galibiyet son veren Akhisarspor puanını 8'e yükseltirken, Göztepe 15 puanda kaldı.

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Eklenme Tarihi: 29-10-2018 22:06 - Güncelleme: 29-10-2018 22:06

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Akhisarspor 3 maçlık galibiyet hasretini sahasında Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek dindirdi. Akhisarspor bu sonuçla bu sezonki ikinci galibiyetini elde etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Akhisarspor 3. dakikada öne geçti. Sol kanattan Barbosa'nın ortasına defans müdehale etti ancak Josue topu önünde buldu. Josue'nin trivela vuruşunda top ağlara gitti.

Golden sonra da etkili oyununu sürdüren Akhisarspor girdiği fırsatları gole çeviremedi. İlk yarının ilk 20 dakikalık bölümünden sonra oyunu eşitlemeyi başaran konuk ekip Göztepe'ye Akhisar savunması beraberlik fırsatı tanımadı ve devreye Akhisarspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle girildi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında daha etkili olan Göztepe 70. dakikada gole çok yaklaştı. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta içeriye gönderilen topa iyi yükselen Cikalleshi kafa vuruşunu yaptı ancak top direğe de çarparak auta gitti.

Kalan dakikalarda skoru korumayı başaran Akhisarspor 3. dakikada Josue'nin attığı golle Göztepe'yi 1-0 mağlup etmeyi başardı ve bu sezonki ikinci galibiyetini aldı.

Bu sonuçla Akhisarspor puanını 8'e yükseltirken, Göztepe 15 puanda kaldı.

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