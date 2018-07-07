AK Parti'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu

AK Parti'nin Meclis Başkanlığı için adayı belli oldu. Parlamenter sistemin son Başbakan'ı Binali Yıldırım, AK Parti'nin yeni dönemde Meclis Başkanlığı için aday gösterdiği isim olarak belirlendi.

TBMM Başkanlığı için adaylık başvuruları bugün başlayacak, 11 Temmuz Çarşamba günü saat 24.00'te sona erecek. TBMM Başkanlığı seçimi 12 Temmuz Perşembe günü yapılacak.

Seçimlerde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki (400 oy) çoğunluğu, üçüncü turda ise salt çoğunluk (301 oy) aranacak.

YILDIRIM'DAN İLK YORUM

Adaylığıyla ilgili konuşan Binali Yıldırım, ''Vatana millete hayırlı olur inşallah. Başka adaylar da çıkabilir. İlk turda sonuçlanır mı bilemem, ben karar veremem. Allah bir kapıyı açtı işte gidiyoruz.'' ifadelerini kullandı.