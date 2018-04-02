AK Parti'den CHP'li vekile çok sert tepki

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ünal ayrıca 'Türkiye'de kimsenin can ve mal güvenliği yok' diyen CHP'li vekil Haluk Pekşen'e ​de tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunurken gündeme ilişkinde çok önemli mesajlar verdi. İşte Ünal'ın açıklamalarından satır başları:

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ

-Cumhurbaşkanımız, Trump ile iki telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Hem Suriye hem de bölgenin teröristlerden temizlenmesi konusunda değerlendirme yapıldı. Sayın Trump'a Münbiç konusunda Türkiye'nin kaygıları iletildi.

CHP'Lİ VEKİL HALUK PEKŞEN'İN AÇIKLAMALARINA SERT TEPKİ

CHP’nin sözcülerinin açıklamalarını değerlendirdiğimizde her kafadan bir ses çıkıyor. Bu partinin bir genel başkanı varsa bunların ortak bir dilinin ve söyleminin olması gerekir. Ama CHP’de erken kalkan konuşuyor. Kendisini göstermek ve öne çıkarmak için de kaçınılmaz olarak genel başkanımıza ve bu ülkenin cumhurbaşkanına dönük ağza alınmayacak çirkin iftiralar ve hakaretler içeren bir dil kullanıyorlar. Buna dönük hukuki haklarımızı kullanıyoruz.

"CHP'NİN DUYDUĞU RAHATSIZLIK..."

Ama hem CHP sözcüsünün hem de CHP milletvekillerinin anlamadığı şey gördüğüm kadarıyla şu, anayasamız seçilmiş cumhurbaşkanımızın başkomutan olduğunu anayasal hüküm altına alıyor. Dolayısıyla TSK da bu milletin emrindedir. Emrinde olduğu gibi bu ülkenin kimin yöneteceğine de bu millet karar veriyor.

Seçilmiş meşru hükümetin, seçilmiş meşru cumhurbaşkanının Afrin’e dönük operasyonda aldığı inisiyatif ve bütün süreci yönetmesinden CHP neden rahatsızdır? CHP darbeci bir akılla hala devletin ve devletin kurumlarının devletin emniyetinin yargısının ordusunun tabi ki devletin kendi iç işleyişi içerisinde milletin iradesi dışında bir irade tarafından mı ordunun yönetileceğini düşünüyor ki, sanki TSK’mız bağımsız bir güçmüş gibi dil kullanıyorlar?

Burada CHP’nin duyduğu rahatsızlığı, eski Türkiye'nin bir hastalığı olarak biz görüyoruz. Ordumuzun, milletimizle beraber, hükümetimizle beraber, başkomutanımız, genel başkanımızla beraber Afrin’de zeytin dalı harekatında aldığı inisiyatif son derece açıktır. Bu ülkenin sanatçılarının, sporcularının da bu başarıdan dolayı Mehmetçiğimizin yanında olmasından neden rahatsızlık duyulmaktadır? Bunu da anlamakta güçlük çekiyoruz.

Dolayısıyla burada CHP’nin bugüne kadar taş üstüne taş koymadığı bu ülkede yaptığı siyasetle Türkiye’nin gündemini rehin almaktan başka bir şey yapmadığının da farkındayız.

Geçen gün Cumhurbaşkanımız da söyledi. CHP siyasetten çıkıp, tıbbın gündemine, patolojinin gündemine daha çok giriyor. Biz bu ülkede sağlıklı bir muhalefete sahip olmak isteriz. Umarım CHP bu patolojiden kısa zamanda kendisini kurtarır.

İSTİSMAR DÜZENLEMESİ

İstismar düzenlemesiyle ilgili süreç devam ediyor. Bu toplantıda gündeme alınmadı. Biliyorsunuz Sayın Recep Akdağ beyin başkanlığında bir heyet özel bir çalışma yürütmüştü. Şu anda kendi süreci devam ediyor. Ama MYK da bugün konu gündeme gelmedi.