  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVKurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
eposta yazdır zoom+ zoom-

AK Parti Kadın Kolları yönetimi yüzde 50 değişiyor

AK Parti Kadın Kolları yönetimi yüzde 50 değişiyor

Hafta sonu 5. olağan kongresini gerçekleştirecek AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığında, yönetimin yüzde 50 değişmesi bekleniyor.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 02-08-2018 11:29 - Güncelleme: 02-08-2018 11:29

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları, Cumartesi günü Ankara Kapalı Spor Salonunda 5. Olağan Kongresi'ni yapacak. Kongreye, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kongreye 81 il ve ilçelerdeki  partililerin yanı sıra bir çok sivil toplum kuruluşundan temsilcinin katılacağını söyledi.

Çam, kadın kolları teşkilatından yetişen 45 kadın milletvekilinin TBMM'de bulunduğunu belirterek, "Yoğun bir şekilde seçim çalışmaları yaparken diğer taraftan adeta siyaset yapan kadınları üretme merkezi haline geldi genel merkezimiz. Partimizin oylarını artırmak için kadınlarımızın daha fazla halkın içerisinde yer alması, mahalle, il ve ilçe teşkilatlarımızın halktan kopuk olmayan onların dertleri ile dertlenen ve onlarla dertlenen bir mekanizma kurduk." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kadınları siyasetin öznesidir" ifadesiyle kadınların güç kazandığını vurgulayan Çam, kadınlara verilen önemin 24 Haziran'da ortaya çıktığına dikkati çekti. Çam, şu değerlendirmelerde bulundu:

Karar alma mekanizmalarında daha fazla kadını göreceğiz: "125 kadın milletvekili adayımızın listelere girmiş olması ve bunlardan 53'ünün parlamentoda yer alması kadın kollarımız için ayrı bir güç oldu. Bundan sonraki süreçte eminim ki yerelde kadınların sesini duyacağız, kadın elinin değdiği her yere aslında başarı ve düzen geliyor. Kadınca siyaset yapmayı, erkekleşmeden dik duruşu olan ama kadın hassasiyetini getiren bir siyaset etme tarzımız da var. Bundan sonraki süreçte inşallah biz karar alma mekanizmalarında daha fazla kadını göreceğiz.

Adeta görünmeyen bir cam tavanları Sayın Cumhurbaşkanımızın sayesinde yıkmış olduk. Kongremizin konsepti bunun üzerinde yapılandı ancak ben ipucu veremeyeceğim ama farklı bir sahne görecek izleyiciler ve katılımcılar. Tüm Türkiye'deki kadınları bu kongremize de bekliyoruz. Ben hepsini davet ediyorum güzel bir kongre olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle ayrıca renklenmiş ve oradan kadınlara yönelik mesajları da duymuş olacağız."

Çam, göreve geldikleri günden bu yana çok önemli görevler üstlendiklerinin ve politika üretmek için alt yapı çalışmaları yürüttüklerinin altını çizerek, "Kadın siyasetçi üretimi konusunda önümüzde yerel seçimler var, bunun için de ciddi bir gayret gösteriyoruz. İnsan havuzu, kadın havuzunu oluşturmak için illere giden koordinatörlerimizin yapmış olduğu mülakatlarda 'kimden iyi bir belediye meclisi olabilir' diye çalışıyoruz. Diğer taraftan da kadın muhtarların sayısını artırmak için ciddi bir gayretimiz var." diye konuştu.

AK Parti Kadın Kolları yönetimindeki değişim süreci hakkında da bilgi veren Çam, şunları kaydetti: "Genel Merkezin Türkiye'nin mozaiğinin yansıtılması gereken bir yönetim kadrosuna sahip olması gerekiyor. İllerimizin tamamından tabii ki 81 ilimizde var, 81 ilin temsilini ve bölgenin temsilini sağlayabilecek şekilde yönetim kadromuzu kuruyoruz. Belki siyasette bugüne kadar hiç yer almamış arkadaşlar da olacak. Katma değer üretebilecek ülkemize sevdalı, ülke kadınları için bir şeyler yapmak isteyen pek çok arkadaşımızla mülakatlarımızı yaptık. Seçim yapmak çok zor kalifiye ve kendini çok iyi yetiştirmiş kadınlarımızın müracaatlarını aldık. Bir taraftan teşkilatlarımızda yetişmiş tecrübeli arkadaşlarımıza yer verirken diğer taraftan kendi dallarında ve mesleklerinde ilerlemiş genel merkeze katkı sunabilecek arkadaşlarımız olacak. Tecrübe ile deneyimi bir araya toplayıp çok geniş katılımlı Türkiye'yi yansıtabilecek bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz. Yüzde vermek zor olur ama bizde yüzde 50 gibi bir değişim olacak."

PAYLAŞ tw fb gp
Kaynak : AA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN AK Parti Kadın Kolları yönetimi yüzde 50 değişiyor haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • samiddin 02 Ağustos 2018 11:42 Dul yada hiç evlenmemiş kendine koca arayan ablalar lütfen kendi reklamı için akparti'yi kullanarak orda burda boyunu gösterme, reklam olma zaaflarından vazgeçsinler.

    CEVAP YAZ 0 7
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro