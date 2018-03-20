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Ajan krizinde yeni gelişme! Rus diplomatlar terk ediyor

Ajan krizinde yeni gelişme! Rus diplomatlar terk ediyor

Ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia’nın kimyasal madde ile zehirlendiği iddiasının ardından İngiltere ile Rusya arasındaki kriz derinleşiyor. İngiltere'nin Rus adiplomatları sınırdışı etme kararının ardından Rus diplomatlar ülkeyi terk etmeye başladı.

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Eklenme Tarihi: 20-03-2018 13:24 - Güncelleme: 20-03-2018 13:24

Reuters haber ajansı, diplomatik plakaya sahip iki otobüsün Rusya'nın Londra Büyükelçiliği'ne geldiğini, İngiltere'nin ülkeden ayrılmasını talep ettiği 23 Rus diplomatın kısa süre içinde ülkeyi terk etmesinin beklendiğini söyledi.

Rusya’nın ABD’nin eski Başkanı Barack Obama’nın görevden ayrılırken ülkesine dönük siber saldırı iddiaları nedeniyle 35 Rus diplomatı sınır dışı etmesinin ardından en ciddi diplomatik yaptırıma uğradığı belirtiliyor.

EŞİ GÖRÜLMEMİŞ BİR PROVOKASYON: Rusya Dışişleri yaptırımları “eşi görülmemiş provokasyon” olarak tanımlarken Britanya’nın “cepheleşmeyi seçtiği” kaydedildi. Rus senatör Vladimir Cabarov ise mütekabiliyet esasına atıfta bulunarak karşılık olarak 23’ten fazla Britanyalı diplomatın sınır dışı edilebileceğini söyledi.

NATO ÜYESİ 29 ÜLKEDEN TEPKİ

NATO üyesi 29 ülke, Skripal kriziyle ilgili ortak bir açıklama yayımlayarak, suikast girişiminin uluslararası kural ve anlaşmaların açık bir ihlali olduğunu savundu. Olayın “NATO sınırları içerisinde sinir gazı kullanılarak yapılan ilk saldırı” olduğunun vurgulandığı açıklamada, Rusya’dan Britanya’ya izahat yapması istendi.

ACİL KODUYLA TOPLANACAKLAR

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin ise Britanya’nın çağrısıyla acil koduyla toplanacağı bildirildi. Suikast girişimiyle ilgili bir çıkış da Avrupa Birliği’nden geldi. Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Britanya’yla dayanışma içerisinde olduklarını kaydetti ve “saldırının arkasında “muhtemelen” Rusya’nın olduğunu” söyledi.

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