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Ajan krizinde öldürülen Rus ajanın kızı ilk kez konuştu!

Ajan krizinde öldürülen Rus ajanın kızı ilk kez konuştu!

İngiliz istihbaratına bilgi satan eski Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yuliya'nın İngiltere'de zehirlenmesi vakasında önemli bir gelişme yaşandı. Yoğun bakımdan çıkan Yuliya Skripal ilk kez açıklama yaptı.

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Eklenme Tarihi: 05-04-2018 17:30 - Güncelleme: 05-04-2018 17:30

İNGİLİZ istihbaratına bilgi satan eski Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yuliya'nın İngiltere'de zehirlenmesi vakasında önemli bir gelişme yaşandı. Yoğun bakımdan çıkan Yuliya Skripal ilk kez açıklama yaptı.
Sputnik'in haberine göre İngiliz polisi tarafından yayımlanan açıklamasında, Yuliya Skripal ''Bir hafta önce kendime geldim, takdir edersiniz ki, olan bitenle ilgili biraz kafam karışık'' dedi. 4 Mart'taki zehirlenme vakasının ardından Yuliya Skripal'in 29 Mart'ta kritik durumdan çıktığı açıklanmıştı.

Yuliya Skripal'in yazılı açıklaması şöyle: ''Yaklaşık bir hafta önce uyandım ve memnuniyetle söylüyorum ki, gücüm kuvvetim her geçen gün artıyor. Bana gösterilen ilgi ve gönderilen çok sayıda iyi niyet mesajı için minnettarım.''

''İyileşmemle ilgili teşekkür etmem gereken pek çok kişi var, ben ve babam kendimizden geçtiğimizde yardımımıza gelen Salisbury sakinleri başta olmak üzere. Bunun da ötesinde Salisbury Bölge Hastanesi çalışanlarına gösterdikleri bakım ve profesyonellik için teşekkür etmek istiyorum.''

''Eminim, takdir edersiniz ki, olan bitenle ilgili biraz kafam karışık. İyileşme dönemimde benim ve ailemin mahremiyetine saygı göstereceğinizi umuyorum.''

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