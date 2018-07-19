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Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu acayip memnun çünkü...

Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu acayip memnun çünkü...

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, AK Parti cephesinden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yapılan eleştiriler açılan davalar nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun "Benden sakın vazgeçmeyin” mesajı verme imkânı bulduğunu ve bu durumun Kılıçdaroğlu'nu memnun ettiğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 19-07-2018 10:09 - Güncelleme: 19-07-2018 10:09

AK Parti'nin eleştiri ve davalarını dalgakıran olarak nitelendiren Hakan, "Yaklaşan tsunaminin önüne çıkan bu dalgakıranın pek işe yaramayacağını düşünüyorum ama ben yine de büyük konuşmayayım" ifadesini kullandı.

CHP'de 24 Haziran çifte seçiminin ardından genel başkanlık tartışması başlamış Muharrem İnce'ye yakın ve Kılıçdaroğlu'na karşı olan delegeler imza toplamaya başlamıştı.

Hakan "Bu dip dalgası falan değil bu resmen tsunami!" başlığıyla yayımlanan yazısında delegelerin topladığı imzalarla AK Parti tarafından yapılan eleştiri ve davaları değerlendirdi, Hakan şöyle yazdı:

Son birkaç gündür AK Parti ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir gerilim var.

Davalar, sert açıklamalar falan.

Şundan eminim:

Kemal Kılıçdaroğlu bu gerilimden acayip memnundur.

Çünkü bu gerilim nedeniyle...

Kılıçdaroğlu, CHP delegelerine “Bakın! AK Parti beni hiç sevmiyor... Benden sakın vazgeçmeyin” mesajı verme imkânı bulmuştur.

Yaklaşan tsunaminin önüne çıkan bu dalgakıranın pek işe yaramayacağını düşünüyorum ama ben yine de büyük konuşmayayım.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • bkesen 19 Temmuz 2018 10:41 Davalardan nasıl böyle sonuç çıkarabilir ki: devrimci mi olmuş? Hiç kimse vazgeçilmez değildir. Ama halen aynı sözcü ile aynı nakaratı çalıyorlar. Seçim ikinci turda dedi, olmadı. Yeterince imza yok diyor, bakalım...

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