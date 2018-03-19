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Ahmet Davutoğlu İstanbul'a aday mı? Kendisi açıkladı

Ahmet Davutoğlu İstanbul'a aday mı? Kendisi açıkladı

Türkiye'nin 26. Başbakanı Ahmet Davutoğlu, kendisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı yönündeki iddiaları yalanladı.

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Eklenme Tarihi: 19-03-2018 15:21 - Güncelleme: 19-03-2018 15:21

Türkiye'nin 26. Başbakanı Ahmet Davutoğlu, kendisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı yönündeki iddiaları yalanladı. "Ben de haberlerden duydum. Ben de şaşırıyorum" diyen Davutoğlu, 2019 Seçimi öncesi oluşturulan Cumhur İttifakı hakkında da konuştu. İttifakın 2019 seçimi için yapılan bir düzenleme olduğunu belirten Davutoğlu, "15 Temmuz'dan sonra gelinen ortak mutabakat önemli. Ancak görünmez ve adı konulmayan koalisyonlar dönemi başlatmamak gerekir" uyarısında bulundu.

İBB BAŞKANLIĞINA ADAY OLACAK MI
Ahmet Davutoğlu Best FM'de Ufuk Karcı'nın sunduğu Konuşan Türkiye programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, "Belediye Başkanlığı Adaylık söylentisini, ben de haberlerden duydum. Bizi tanıyanlar, bilir. Hayatta hiçbir makamın peşinden koşmadım. Yüreğimin sesi içinde davrandım. Öyle bir şey gündemimde yok. Ben de şaşırıyorum. Bu, söz konusu değil. Herhalde, Başbakanlıktan sonra benim, boş kaldığımı düşünenler oldu. Halbuki ben, yine gece gündüz çalışıyorum. Sanırım birileri kulis haberi ile ortalığı dalgalandırmak istiyor. Böyle bir şey yok." dedi.

''TROLLER İTİBAR SUİKASTİ YAPIYOR''
Davutoğlu, itibar suikastı yapmaya devam eden troller olduğunu hatırlatarak; "Başbakanlığı bırakınca, arenadaki bir savaşçı gibi, tüm mihferinizi, zırhınızı çıkarıyorsunuz. Karşı taraf ise hepsi birden oklarını size yöneltiyor. Bir zamanlar yanınızda olduğunu zannettikleriniz ile bir de çakallar var. Parayı kim verirse, ona yamananlar. Onlar da saldırıyor. Ama siz kaçmıyorsunuz. Tribündeki izleyici; yani halk, her şeyi görüyor. Ben, mücadelemi sürdüreceğim. Unutmamak lazım ki, bugün size hizmet eden troller, yarın başkası parayı verince, O'nun hizmetine girer" ifadelerini kullandı.

İTTİFAK YORUMU
2019 Seçimi öncesi oluşturulan Cumhur İttifakı hakkında da konuşan Davutoğlu, şunları kaydetti:

"2019 Seçimi için yapılan bir düzenleme. 15 Temmuz'dan sonra gelinen ortak mutabakat önemli. Ancak görünmez ve adı konulmayan koalisyonlar dönemi başlatmamak gerekir. 1 Kasım seçimlerinde, AK Parti'nin tek başına iktidar olduğunu unutmamak lazım. AK Parti, kararlar alırken, bunu unutmaması lazım. Ülke menfaatleri için, partiler arası uzlaşı önemlidir. Ancak, 1 Kasım'ın ortaya koyduğu tabloya aykırı olur" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • cuma erol 19 Mart 2018 16:35 eee işte böyle yediginiz hurmalar bir gün sizi tırmalar o troller sizi göklere çıkarırken iyiydi şimdi trollerden şikayet etmek ne iş.

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KİMDİR ?
Ahmet Davutoğlu
AHMET DAVUTOĞLU KİMDİR?

26 Şubat 1959’da Konya’da doğdu. Ortaöğrenimini İstanbul Erkek Lisesinde tamamladı. 1983–84 eğitim öğretim yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Ekonomi b&oum

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