Ahmet Altan'a bir cezası daha! Neden verildi?..

Darbe soruşturması kapsamında yarılandığı davada 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezasına çarptırılan Taraf Gazetesi Eski Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan'a 5 yıl 11 ay daha hapis cezası çıktı.

Altan hakkında 'PKK terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Cumhurbaşkanı’na hakaret' suçları kapsamında yapılan yargılama sonucu 5 yıl 11 ay hapis cezası verildi.

Duruşmada heyete karşı sarf ettiği olumsuz tavır sebebiyle Altan hakkında indirim de yapılmadı.

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