Ahmet Altan'a bir cezası daha! Neden verildi?..

Darbe soruşturması kapsamında yarılandığı davada 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezasına çarptırılan Taraf Gazetesi Eski Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan'a 5 yıl 11 ay daha hapis cezası çıktı.
Altan hakkında 'PKK terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Cumhurbaşkanı’na hakaret' suçları kapsamında yapılan yargılama sonucu 5 yıl 11 ay hapis cezası verildi.
Duruşmada heyete karşı sarf ettiği olumsuz tavır sebebiyle Altan hakkında indirim de yapılmadı.
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Ankara’da 1950 yılında doğan Ahmet Altan’ın tam adı Ahmet Hüsrev Altan’dır. Geçmişte Taraf gazetesinin genel yayın yönetmenliğini yapan Ahmet Altan, FETÖ'yle olan işbirliğinden dolayı tutuklandı. Ahmet Altan &uDEVAMI »
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