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Ahmet Altan'a bir cezası daha! Neden verildi?..

Ahmet Altan'a bir cezası daha! Neden verildi?..

PKK propagandası yapmak ve Cumhurbaşkanı'na hakaretle suçlanan Ahmet Altan 5 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. Altan'ın cezasında mahkemedeki olumsuz tavırları nedeniyle indirime gidilmedi.

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Eklenme Tarihi: 28-02-2018 16:21 - Güncelleme: 28-02-2018 16:23

Darbe soruşturması kapsamında yarılandığı davada 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezasına çarptırılan Taraf Gazetesi Eski Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan'a 5 yıl 11 ay daha hapis cezası çıktı.

Altan hakkında 'PKK terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Cumhurbaşkanı’na hakaret' suçları kapsamında yapılan yargılama sonucu 5 yıl 11 ay hapis cezası verildi.

Duruşmada heyete karşı sarf ettiği olumsuz tavır sebebiyle Altan hakkında indirim de yapılmadı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • Misafir 28 Şubat 2018 18:13 eli kalem tutan herkese ceza

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TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Ahmet Altan
AHMET ALTAN KİMDİR?

Ankara’da 1950 yılında doğan Ahmet Altan’ın tam adı Ahmet Hüsrev Altan’dır. Geçmişte Taraf gazetesinin genel yayın yönetmenliğini yapan Ahmet Altan, FETÖ'yle olan işbirliğinden dolayı tutuklandı. Ahmet Altan &u

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