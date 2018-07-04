Ağrıyan dişi çekilmeyen hasta çılgına döndü

Olay, Sivas Ağız ve Dış Sağlığı Hastanesinde yaşandı. İddiaya göre, diş ağrısı şikayetiyle hastaneye giden F.D., ağrıyan dişi çekilmeyince tartışıp masa üstündeki bilgisayar ekranını yumrukladı.

F.D. olay sırasında bileğinden yaralandı. Olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri çağrıldı. Sakinleştirilen F.D., tedavisi için olay yerine gelen ambulansa bindirilip hastaneye götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.