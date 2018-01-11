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Ağrı kesici ilaçlar kısırlık mı yapıyor?

Ağrı kesici ilaçlar kısırlık mı yapıyor?

Yale Üniversitesi, ağrı kesici ilaçların içinde bulunan İbuprofen isimli maddenin kullanımının yetişkinlerde kısırlığa neden olduğunu gösteren bir araştırma yayımlamıştı. Sağlık Bakanlığı o araştırmaya ilişkin bir açıklama yaptı.

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Eklenme Tarihi: 11-01-2018 18:00 - Güncelleme: 11-01-2018 18:00

Yale Üniversitesi'nin yayımladığı ve büyük tartışma yaratan haberlerin ardından Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Sağlık Bakanlığından, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Bilimsel Farmakovijilans Komisyonunun yaptığı değerlendirmede, ibuprofen etkin maddeli ilaçların erkeklerde kısırlığa yol açtığı kanısına ulaşılamayacağı sonucuna varıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Bilimsel Farmakovijilans Komisyonunun bugün toplanarak, "ibuprofen etkin maddeli ilaçların erkeklerde kısırlığa yol açtığı" iddialarının kaynağı olan makale ve literatürleri değerlendirdiği belirtildi.

Bilimsel komisyonun, 14 erkek üzerinde 6 haftalık kullanımı belirten sonuçlardan, ibuprofen etkin maddeli ilaçların kısırlığa yol açtığı kanısına ulaşılamayacağı sonucuna vardığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Temel amaç olarak kısırlığın değerlendirilmediği çalışmada, ilaç kullanımı ile ilgili geçici birtakım hormonal değişikliklerin olduğu, ancak erkeklik hormonunun (testesteron) kandaki düzeyinin değişmediği belirlenmiştir.

İddialara yönelik bir önlem alınmasına bu aşamada gerek duyulmamıştır. Konuyla ilgili bilimsel çalışmalar komisyonumuz tarafından yakından takip edilecektir. Tüm ilaçlarda olduğu gibi ibuprofen etkin maddeli ilaçların da hekim kontrolünde kullanılması gerektiği unutulmamalıdır."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 11 Ocak 2018 21:05 Eskiden kocakarı ilacı deniyordu §imdi oldu adı altarnatif tıp peki neden asyada afrikada yerel tedavi yöntemlerine bakarak endüstrisini her yerde abd li birkaç yahudi kurduda ondan

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