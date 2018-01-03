  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Ağız ve diş sağlığında yanlışlar ve doğrular nelerdir ?

Ağız ve diş sağlığında yanlışlar ve doğrular nelerdir ?

Yapılan bilimsel çalışmalara göre ağız ve diş sağlığında asıl olan, ağızdaki bakteri plağı oluşumunun engellenmesi ve diş fırçasıyla yapılacak mekanik temizliktir. Bu nedenle ağız ve diş sağlığı için; Dişler; günde 2 kez, en az 3 dakika ve düzenli olarak fırçalanmalı, günde bir kez diş ipi ve ara boşluklar varsa arayüz fırçası kullanılmalı, 6 ayda bir diş hekimi kontrolü yapılmalıdır.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 03-01-2018 20:16 - Güncelleme: 03-01-2018 20:16

Son günlerde gerek ulusal televizyon kanallarında gerekse basılı görsellerde ağız ve diş sağlığı ürünlerine yönelik oldukça yanlış içerikte ve halkımızı yanlış yönlendiren reklamları görüyoruz. Reklamlarda, manuel diş fırçasının değersizleştirilmesi, şarjlı diş fırçalarının öne çıkarılması, ağız gargaralarının diş fırçalamasından daha fazla etkili olduğu, bazı macunların kullanılması durumunda ağız hijyeninin temin edildiği, florlu macun kullanıldığında diş çürümesinin önlendiği gibi birçok yanlış bilgiler verilmekte ve halkımızın ağız-diş bakımındaki algısı etki altına alınarak değiştirilmeye çalışılmaktadır.

İŞTE YAPILMASI GEREKENLER: Yapılan bilimsel çalışmalara göre ağız ve diş sağlığında  asıl olan, ağızdaki bakteri plağı oluşumunun  engellenmesi ve diş fırçasıyla yapılacak mekanik temizliktir. Bu nedenle ağız ve diş sağlığı için; dişler; günde 2 kez, en az 3 dakika  ve düzenli olarak fırçalanmalı, günde bir kez diş ipi ve ara boşluklar varsa  arayüz fırçası kullanılmalı, 6 ayda bir diş hekimi kontrolü  yapılmalıdır.

ESAS OLAN FIRÇALAMA YÖNTEMİ

Fırçalamada esas olan fırçalama yöntemi; düzenli, doğru ve yeterli zaman ayırarak yapılmasıdır. Fırçalama ile dişlerin arayüzleri temizlenemediği için arayüzler için diş ipi ve diş hekiminin önerisine göre arayüz fırçası kullanılmalıdır. Florlu macun kullanımının, diş çürüğü üzerindeki olumlu etkileri anormal abartılarak yanlış bilgiler verilmektedir. Macun ve gargaraların ise dişler üzerinde bakteri plağı olduğu sürece anlamlı olmadığı bilinmektedir. Diş macunları ve gargaralar, fırçalama yapılmadığı sürece ve tek başlarına diş çürüğünü ve diş eti hastalıklarını önlemede etkili değildir. Gargaralar, sadece diş hekimi önerisi doğrultusunda kullanılmalıdır.

Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, Dişhekimliği Fakülteleri  ile  tüm ilgili kurum ve kuruluşları yanlış yönlendirme yapan bu tür reklamlarla mücadele etmeye,  ağız ve diş  sağlığı ürünlerini üreten ve pazarlayan sektörleri  de bu tür yanlış reklamlardan vazgeçmeye davet ediyoruz.

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Ağız ve diş sağlığında yanlışlar ve doğrular nelerdir ? haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat