Ağız ve diş sağlığında yanlışlar ve doğrular nelerdir ?

Son günlerde gerek ulusal televizyon kanallarında gerekse basılı görsellerde ağız ve diş sağlığı ürünlerine yönelik oldukça yanlış içerikte ve halkımızı yanlış yönlendiren reklamları görüyoruz. Reklamlarda, manuel diş fırçasının değersizleştirilmesi, şarjlı diş fırçalarının öne çıkarılması, ağız gargaralarının diş fırçalamasından daha fazla etkili olduğu, bazı macunların kullanılması durumunda ağız hijyeninin temin edildiği, florlu macun kullanıldığında diş çürümesinin önlendiği gibi birçok yanlış bilgiler verilmekte ve halkımızın ağız-diş bakımındaki algısı etki altına alınarak değiştirilmeye çalışılmaktadır.



İŞTE YAPILMASI GEREKENLER: Yapılan bilimsel çalışmalara göre ağız ve diş sağlığında asıl olan, ağızdaki bakteri plağı oluşumunun engellenmesi ve diş fırçasıyla yapılacak mekanik temizliktir. Bu nedenle ağız ve diş sağlığı için; dişler; günde 2 kez, en az 3 dakika ve düzenli olarak fırçalanmalı, günde bir kez diş ipi ve ara boşluklar varsa arayüz fırçası kullanılmalı, 6 ayda bir diş hekimi kontrolü yapılmalıdır.



ESAS OLAN FIRÇALAMA YÖNTEMİ

Fırçalamada esas olan fırçalama yöntemi; düzenli, doğru ve yeterli zaman ayırarak yapılmasıdır. Fırçalama ile dişlerin arayüzleri temizlenemediği için arayüzler için diş ipi ve diş hekiminin önerisine göre arayüz fırçası kullanılmalıdır. Florlu macun kullanımının, diş çürüğü üzerindeki olumlu etkileri anormal abartılarak yanlış bilgiler verilmektedir. Macun ve gargaraların ise dişler üzerinde bakteri plağı olduğu sürece anlamlı olmadığı bilinmektedir. Diş macunları ve gargaralar, fırçalama yapılmadığı sürece ve tek başlarına diş çürüğünü ve diş eti hastalıklarını önlemede etkili değildir. Gargaralar, sadece diş hekimi önerisi doğrultusunda kullanılmalıdır.

Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, Dişhekimliği Fakülteleri ile tüm ilgili kurum ve kuruluşları yanlış yönlendirme yapan bu tür reklamlarla mücadele etmeye, ağız ve diş sağlığı ürünlerini üreten ve pazarlayan sektörleri de bu tür yanlış reklamlardan vazgeçmeye davet ediyoruz.

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ