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AGİ 2018 ne kadar oldu kim ne kadar alacak?

AGİ 2018 ne kadar oldu kim ne kadar alacak?

AGİ 2018 de ne kadar arttı, 2 çocuklu ve evli bir çalışan ne kadar AGİ alacak, evli çocuğu olmayan çalışan ne kadar AGİ alacak, Çocuklarını kaybeden dede, büyükanne torunu için AGİ alabilcek m soruları merak edilen konular arasında. Peki iki işte çalışan biri ne kadar AGİ alabilecek? İndirimde düşük ya da yüksek ücret değil medeni durum belirleyici olacak. Serbest avukat- doktor çalışmayan eş kabul edilirken, ücretsiz izne çıkan geçim indiriminden yararlanamayacak.

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Eklenme Tarihi: 07-02-2018 12:30 - Güncelleme: 07-02-2018 12:30

AGİ 2018 son haberler neler, AGİ 2018'de ne kadar arttı, evli çocuğu olmayan çift ne kadar AGİ alacak, 2 çocuku bir çalışan ne kadar AGİ alacak? Yeni yılda asgari ücretle birlikte 20 milyon çalışanın Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de artarken, Maliye Bakanlığı bu konuda en çok merak edilen sorulara açıklık getirdi.

KİMLER AGİ'DEN YARARLANABİLECEK: İndirimde düşük ya da yüksek ücret değil medeni durum belirleyici olacak. Serbest avukat- doktor çalışmayan eş kabul edilirken, ücretsiz izne çıkan geçim indiriminden yararlanamayacak.

ÜCRETSİZ İZİNE ÇIKANLAR AGİ ALABİLECEK Mİ: Çocuklarını kaybeden dede, büyükanne torunu için AGİ'den faydalanabilecek. İki işte çalışanın asgari geçim indirimi yüksek olan ücretle birlikte ödenecek. Yıl içinde iş değiştirenler, yeni işyerlerinde veya işverenleri nezdinde çalışmaya başladıkları aydan itibaren AGİ'den yaralanmaya devam edecek. Ücretlerini yıllık beyanname ile beyan etmek zorunda olan ücretlilerde indirim yıllık beyannamede hesaplanan gelir vergisinin ücret gelirlerine isabet eden tutarından mahsup edilerek gerçekleştiriliyor.

AYLIK VERGİ TUTARINI AŞAMAYACAK: Yıl içinde asgari ücret tutarında meydana gelen değişiklikler, AGİ'de dikkate alınmayacak. AGİ tutarının, ücretlinin aylık hesaplanan vergisinden fazla olması halinde, fazlası dikkate alınmayacak. Dolayısıyla, ücretlinin yararlanacağı aylık AGİ tutarı, aylık asgari ücret tutarı üzerinden hesaplanan aylık vergi tutarını aşamayacak.

İKİ İŞTE ÇALIŞANLAR AGİ ALABİLECEK Mİ: İki işte çalışan için AGİ uygulaması, en yüksek ücretin elde edildiği işveren tarafından gerçekleştirilecek. Ücretliler medeni durumu ve çocuk sayısı hakkında bildirimlerini, işverene verecek.

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