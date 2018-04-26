Afyon Şeker Fabrikası ihalesini Doğuş Gıda kazandı!

Özelleştirme kapsamında bulunan fabrikadan Afyon Şeker Fabrikası’nın ihalesi yapılıyor. İhalede ilk fiyat 400 milyon lira oldu. Yapılan açık artırma sonrası kazanan firma Doğuş Gıda. Üçüncü ihalesini kazanan Doğuş Gıda, 725 milyon lira bedelle Afyon Şeker Fabrikası ihalesinde, en yüksek teklifi veren firma oldu. Öte yandan, ihale öncesi bina önünde gerginlik yaşandı.

En yüksek kotaya sahip fabrikalardan biri olan Afyon Şeker Fabrikası ihalesi 400 milyon liraya açıldı.

İLK ELEMELİ TURDA KİMLER ELENDİ? : İlk elemeli turda Torunlar Gıda elendi. Fiyat 635 milyon liraya çıktı. İkinci turda Özbey Holding elendi fiyat 680 milyon liraya çıktı. Son elemeli turda ise Mutlucan-NDM Ortak Girişim Grubu elendi.

DOĞUŞ, ÜÇÜNCÜ İHALEYİ KAZANDI: Açık artırma ihalesine geçildi. Fiyat 702 milyon lira seviyesinde. İhaleyi açık artırma teklifleri sürecinde, 725 milyon liralık teklifle Doğuş Gıda (Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ) kazandı. Doğuş Gıda, Yozgat Şeker Fabrikası ihalesini ise 275 milyon lira ile, Bor Şeker Fabrikası ihalesini ise 336 milyon lira ile kazanmıştı.

BURDUR ŞEKER FABRİKASI İHALESİ : Bugün Burdur Şeker Fabrikası ihalesi de yapılıyor. İhaleye Doğuş Çay, Kayseri Şeker, Isparta Pancar Ekicileri Kooperatifi, Erser Grup, Mutlucan Tuz, Albayrak ve Özbey Holding katılıyor. Özbey Holding ve Doğuş Çay ilk turda elenırken fiyat 432 milyon liraya çıkınca Kayseri Şeker önce mola istedi ardından ihaleden çekildi.

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