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Aft ne zaman tehlikeli ağız yarası için hangi doktora gidilmeli?

Aft ne zaman tehlikeli ağız yarası için hangi doktora gidilmeli?

Aftlar 14 günden uzun sürüyorsa ve kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora gitmelisiniz. Aft ve Ağız yaraları için dermatoloji bölümüne başvurulması gerekmektedir.

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Eklenme Tarihi: 18-07-2018 15:42 - Güncelleme: 18-07-2018 15:42

Ağız içi Lezyonları (Ağız Yaraları, Aftlar) yemek yemeyi ve konuşmayı zorlaştıran, kısıtlayan yaralardır. En sık rastlanan ve tekrarlayanı rekürrent aftöz stomatit (RAS)  yani afttır. Aftlar yanak ve dudak mukozasında, dil üzerinde, yumuşak damakta, farenkste, dişeti üzerinde ortaya çıkan küçük, beyaz renkli, kırmızı sınırlı ve ağrılı lezyonlardır. Yaralar çıkmadan bir iki gün önce oluşacağı bölgede hafif kaşıntı meydana gelir. Minör aft, majör aft ve  herpetiform aft olmak üzere üç formda bulunurlar.  Bulaşıcı değillerdir. Daha çok kadınlarda rastlanır. Toplumun yaklaşık %20’sinde görülür. Sıklıkla uçukla karıştırılır ancak uçukla ilgisi yoktur. Uçuklar herpes simpleks virüslerinin oluşturduğu ağrılı, içi sıvı dolu kabarcıklardır. Aftlar virüs kaynaklı değillerdir.

Aft neden olur : Aft Bağışıklık sistemindeki bozukluklara bağlı olabilir. Diğer sebepler arasında Behçet hastalığı, İltihabi barsak hastalıkları, Enfeksiyöz mononükleoz, Uzun süren ateş, Uzun süre antibiyotik kullanımı bulunmaktadır.

Aft ne zaman tehlikeli doktora başvurmanız gereken durumlar: Aftlar çok ağrılı ise, 14 günden uzun sürmüşse,  Ağız içinde başka yaralar ve sorunlar da varsa, Genel sağlık durumunuzda bir bozukluk varsa mutlaka doktora gidilmeli.

AFT İçin Hangi Bölüme doktora gidilmeli : AFT, ağız yaraları için bir dermatoloji yani cildiye bölümüne başvurulmalıdır. Bu branşta görev yapan bir dermatolog muayene ederek gereken tedavi bilgilerini size ayrıntılarıyla sunacaktır.

Aftın tedavisi : Genellikle 5–10 gün içinde kendiliğinden iyileşir. Tekrarlayan aftlarda, Behçet hastalığı yönünden ileri araştırmalar yapılmalıdır. Demlenmiş bir hazır çay poşetini aftın üzerine koyarak birkaç dakika bekletin. Çaydaki tanin maddesi aftın iyileşmesine yardımcı olacaktır. (Aftın diğer doğal tedavileri için bakınız)

Sürekli aft çıkıyorsa : Ağzında sık sık aft çıkan kişiler aşağıdaki önlemlerde yarar görebilir: Baharatlı, tuzlu veya asitli besinlerden kaçınmalıdır. Vitamin ve mineral desteği (C, B kompleks, folik asit, demir ve çinko) alınmalıdır. Dişler ve ağız düzenli olarak fırçalanmalı ve çalkalanmalıdır. Her gün yoğurt yenilmelidir.

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