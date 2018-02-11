Afrin'den arka arkaya kara haber şehit sayısı 11 oldu

AFRİN'deki Zeytin Dalı Harekatı'nın 22. gününde, düşen Atak helikopterinde şehit olan 2 asker ile birlikte şehit sayısı 11'e yükseldi, 11 asker de yaralandı. TSK'dan şehit haberlerini duyuran üç ayrı açıklama arkaya arkaya ajanslara düştü.

TSK İLK AÇIKLAMASI : 3 ŞEHİT : Genelkurmay'ın ilk açıklamasında 3 askerimizin şehit olduğu bilgisi yer aldı. Açıklamada 'Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 10 Şubat 2018 tarihinde, Afrin’de devam eden operasyonlar esnasında 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır' denildi. Harekatta 15 terörist de etkisiz hale getirildi.

TSK İKİNCİ AÇIKLAMA : 2 ŞEHİT : Genelkurmay'dan gelen ikinci açıklamada 2 askerimizin daha şehit olduğu 4 askerimizin de yaralandığı bilgisi vardı. TSK kara haberi şu satırlarla duyurdu:

"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 10 Şubat 2018 tarihinde, Afrin’de devam eden operasyonlar esnasında 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Söz konusu operasyonlarda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu en az 11 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.

TSK ÜÇÜNCÜ AÇIKLAMA 4 ŞEHİT : Genelkurmay'dan gelen son açıklamada 4 askerimizin şehit olduğu 2 askerimizin de yaralandığı duyuruldu. Düşen helikopterdeki 2 askerle birlikte toplam şehit sayısı 11 olmuş oldu. TSK'nın son açıklamasında kara haber şöyle verildi;



-Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 10 Şubat 2018 tarihinde, Afrin’de devam eden operasyonlar esnasında 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Söz konusu operasyonlarda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu en az 13 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.'

Helikopterimiz düşürüldü! Başbakan acı haberi verdi şehitler var

Helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimizin kimlikleri

ATAK helikopterimiz düştü mü düşürüldü mü? İşte özellikleri HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN