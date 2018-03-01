Afrin'den acı haber! Şehit ve yaralılar var

Afrin kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada şehit ve yaralıların olduğu bildirildi. Teröristlerin ateş altına alındığı bölgedeki yaralı askerlerde bölgeden tahliye edilerek Hatay'daki hastanelere taşındı.

Çatışmanın ardından bölgeye takviye ekipler sevk edilirken, sınırdaki konuşlu birlikler de teröristlerin geçiş güzergahlarını çok namlulu roket atar ve fırtına obüsleriyle ateş altına aldı.

SAVAŞ UÇAKLARI VE OBÜSLER VURDU

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay'ın karşısındaki terör mevzileri, savaş uçakları ve obüs toplarıyla ateş altına alındı.

TÜNELLERDEN SIZMAYA ÇALIŞIYORLAR

A Haber'in haberine göre ise Kel Tepe'de çok kalabalık bir terörist grubu tünellerden sızma girişiminde bulundu. Bölgede şiddetli çatışmalar devam ediyor.

ÇOK SAYIDA TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Savaş uçakları, ATAK helikopterleri teröristlerin kaçış noktalarını vuruyor.

Bölgede çok sayıda tünel ağı olduğu, teröristlerin sızma girişimlerinde bulunduğu belirtiliyor.