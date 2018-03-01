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Afrin'den acı haber! Şehit ve yaralılar var

Afrin'den acı haber! Şehit ve yaralılar var

Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada şehit ve yaralıların olduğu bildirildi.

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Eklenme Tarihi: 01-03-2018 17:56 - Güncelleme: 01-03-2018 17:56

Afrin kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada şehit ve yaralıların olduğu bildirildi. Teröristlerin ateş altına alındığı bölgedeki yaralı askerlerde bölgeden tahliye edilerek Hatay'daki hastanelere taşındı.

Çatışmanın ardından bölgeye takviye ekipler sevk edilirken, sınırdaki konuşlu birlikler de teröristlerin geçiş güzergahlarını çok namlulu roket atar ve fırtına obüsleriyle ateş altına aldı.

SAVAŞ UÇAKLARI VE OBÜSLER VURDU

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay'ın karşısındaki terör mevzileri, savaş uçakları ve obüs toplarıyla ateş altına alındı. 

TÜNELLERDEN SIZMAYA ÇALIŞIYORLAR

A Haber'in haberine göre ise Kel Tepe'de çok kalabalık bir terörist grubu tünellerden sızma girişiminde bulundu. Bölgede şiddetli çatışmalar devam ediyor.

ÇOK SAYIDA TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Savaş uçakları, ATAK helikopterleri teröristlerin kaçış noktalarını vuruyor. 

Bölgede çok sayıda tünel ağı olduğu, teröristlerin sızma girişimlerinde bulunduğu belirtiliyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • Hasan 01 Mart 2018 18:54 Futbol sahalarinda asker selami veren futbolculari götürmek lazim afrine, bide sabahtan aksama güya öldürülen terörist sayisi veren yandas medyanin elemanlarini

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