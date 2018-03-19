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Afrin'de son dakika patlama haberi! Çok sayıda ölü var

Afrin'de son dakika patlama haberi! Çok sayıda ölü var

AFRİN 'den son dakika patlama haberi geldi. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin ilçe merkezindeki 4 katlı binada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 7 sivil ile 4 Özgür Suriye Ordusu mensubu yaşamını yitirdi.

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Eklenme Tarihi: 19-03-2018 10:27 - Güncelleme: 19-03-2018 10:27

Alınan bilgiye göre, ÖSO mensupları, dün akşam saatlerinde Ahmed Şahavi Mahallesi'ndeki 4 katlı binada arama yaptıkları sırada teröristlerce tuzaklanan bomba infilak etti.

Patlamada ilk belirlemelere göre 7 sivil ile 4 ÖSO mensubu hayatını kaybetti. Çevredeki çok sayıda bina ve araç da zarar gördü.

Patlamanın etkisi gün ağarınca ortaya çıktı. Patlamanın meydana geldiği noktada 4 metre derinliğinde çukur oluştuğu ve birçok binanın kullanılamaz hale geldiği görüldü.

TERÖR ÖRGÜTÜNE KÜRTÇE LANET

Patlamada iki yeğenini kaybeden Nasır Fuad, olay yerine gelerek cenazelerinin yanında gözyaşı döktü ve terör örgütüne Kürtçe lanet etti.

İKİ YEĞENİNİ KAYBETTİ

Fuad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam büyük bir patlama olduğunu ve bu sırada evlerinde bulunan iki yeğeninin hayatını kaybettiğini söyledi.

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TERÖRİSTLER BİRÇOK EVİ TUZAKLAMIŞ

Teröristlerin birçok evi bu şekilde tuzakladıklarına dikkati çeken Fuad, "Onlardan olmayan insanların evlerine bomba ve mayın döşemişler. Gittiler diye seviniyorduk ama giderken bizi rahat bırakmadılar. Yeğenlerimin ailesi çok kötü durumda, ne yapacağımızı bilemiyoruz. Cesetleri dahi alamıyoruz." ifadelerini kullandı.

ÖSO'DA ŞEHİT ÜZÜNTÜSÜ

ÖSO mensubu Fadıl Randav da arkadaşlarını şehit vermenin üzüntüsünü yaşadığını belirterek, "Kardeşlerimiz binalarda terörist olup olmadığına bakıyordu. İçeri girdiklerinde patlama olmuş. Cesetler hala içeride. Zaten oluşan çukuru görüyorsunuz. Teröristlerin tek amacı insanları öldürmek. Allah arkadaşlarımızın şehadetini kabul etsin." diye konuştu.

Afrin'i kaybeden YPG'nin yanıtı böyle olacak!

Afrin temizlendi PKK'nın 40 yıllık hayali başına yıkıldı

 

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Misafir 19 Mart 2018 11:20 Türkler kadar enayi salak bir toplum olsa olsa ancak türkler olur.kimse diyemiyor bizim afetinde ne işimiz var

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