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Adnan Menderes Üniversitesi Senatosu'ndan İsrail'e kınama

Adnan Menderes Üniversitesi Senatosu'ndan İsrail'e kınama

AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi Senatosu, İsrail Parlamentosu'nun Yahudi Ulus Devleti Yasası Kararını Kınadı. Senato kararı, Türkçe başta olmak üzere, Arapça, İbranice, İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Çince dillerinde yayınlandı.

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Eklenme Tarihi: 24-07-2018 16:03 - Güncelleme: 24-07-2018 16:03

AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi Senatosu, İsrail Parlamentosu'nun Yahudi Ulus Devleti Yasası Kararını Kınadı. Senato kararı, Türkçe başta olmak üzere, Arapça, İbranice, İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Çince dillerinde yayınlandı.

Adnan Menderes Üniversitesi Senatosu'nun yayınladığı karada şu sözlere yer verildi 'ADÜ senatosu yayımladığı bildiride, "İsrail Parlamentosunda kabul edilen Yahudi Ulus Devleti Yasası, evrensel hukuk ilkeleriyle ve Birleşmiş Milletlerin yasal ve ahlaki sistemiyle çatışmaktadır. 

Bu yasa ile İsrail vatandaşı Filistinlilerin hakları yok sayılmakta, Arapça resmi dil statüsünden çıkarılmakta, İsrail’in işgal altında tuttuğu Kudüs şehri başkent olarak ilan edilmekte, 1948’de yerlerinden çıkartılan Filistinlilere geri dönüş hakkı verilmezken dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Yahudilere geri dönüş hakkı verilmekte ve Birleşmiş Milletler kararlarıyla hukuk dışılığı tescil edilmiş yerleşimler teşvik edilmektedir. Öte yandan yasada kendi kaderini tayin hakkının sadece Yahudilere yönelik bir hak olarak tanımlanması ise yalnızca Filistinliler açısından değil uzlaşma ve çözüm kültürüne, bir arada yaşama inancına sahip Yahudi vatandaşlar için de kabul edilebilir nitelikte değildir.

Bilim insanları olarak İsrail Parlamentosu tarafından kabul edilen, fiili olarak Filistin’de sürdürülen işgale ve hukuk dışı uygulamalara yasal zemin hazırlanmasını ve iki devletli çözüm vizyonunun ortadan kaldırılmasını amaçlayan söz konusu yasayı kınıyoruz. İsrail’i temel insan haklarına, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler ilkelerine yönelik Türkçe, Arapça, İbranice, İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Çince dillerinde saygılı olmaya davet ediyoruz"

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 24 Temmuz 2018 17:03 Uzun vade planlarında Ana İsrael devleti Orta doğu Tel Aviv Bölge çıkarları dolai, Kuzey ve Güney kutup kontrol amaçlı Buyuk İsrael devleti Arjantin devletine yerleşmiş durumda.

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