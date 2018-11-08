Adet gecikmesi neden olur gecikmeye ne iyi gelir?

Op. Dr. Ekin Fatma Fettahoğlu Ünlüer, "Ergenlik döneminden itibaren kadınlar adet görmeye başlar ve giderek bu kanamalar düzenli bir hal alır. Genellikle 28 günde bir adeti normal kabul ediyorken, 21 günden 35 güne kadar olan döngüleri de normal olarak değerlendiriyoruz."

"Adet gecikmeleri durumunda akla ilk önce gebelik gelir. Eğer gebelik yoksa hormonal değişiklikler, hızlı kilo alıp verme, ağır egzersiz, yoğun stress düşünülmelidir. "

"Ayrıca bazen, sık kullanılan anti psikotik, anti depresan ilaçlar, hatta bazen mide ilaçları bile adet düzenini bozabilmektedir."