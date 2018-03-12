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Acılı aileler apar topar gitti! Kahreden bekleyiş

Acılı aileler apar topar gitti! Kahreden bekleyiş

İran'da düşen Türk uçağındaki 11 kişinin tamamının cesetlerine ulaşıldığı açıklandı. İran devlet televizyonu hayatını kaybedenlerin ailelerini Shahrekord Havalimanı'nda beklerken görüntüledi.

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Eklenme Tarihi: 12-03-2018 14:25 - Güncelleme: 12-03-2018 14:25

İran'da içinde Mina Başaran'ın da bulunduğu Başaran Holding'e ait düşen Türk uçağındaki 11 kişinin tamamının cesetlerine ulaşıldığı açıklandı. Ulaştırma Bakanlığı, düşen jetteki 11 kişinin cesedine ulaşıldığını duyurdu.

İranlı yetkililer, 11 kişinin içinde bulunduğu uçaktaki tüm kişilerin cesedinin bulunarak, olay yeri yakınına getirilen helikopterle bölgeden taşındığını duyurdu. 

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI
Bakanlık'tan yapılan açıklama şu şekilde:

“Dün İsfahan’ın 80 mil güneybatısında düşen Başaran Holding’e ait TC-TRB kuyruk tescilli Canadair CL-600 tipi özel jetin kaza yaptığı alanda kaza yeri inceleme faaliyetleri Vali Yardımcısı koordinasyonunda yürütülürken, Türkiye’nin İran Büyükelçilik Müsteşarı da olay yerinde çalışmaları yakından takip etmektedir..."

11 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI
"...Bakanlığımızdan 2’si Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu’ndan, 2’si Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz’den olmak üzere 4 uzman, AFAD’dan 3 uzman toplam 7 kişilik ekip Kaza mahalline ulaşmıştır. Kaza yerinde 11 kişinin cesedine ulaşılmıştır ve cenazeler İran'ın belirlediği acil durum yönetim merkezine doğru taşınmaktadır..."

AİLELERE TESLİM EDİLECEK
"...Büyükelçimiz koordinesinde yürütülecek adli tıp ve kimlik belirleme çalışmalarının ardından cenazeler en kısa sürede yurda getirilerek ailelerine teslim edilecektir. Uçağa ait FDR (flight data recorder) ve CVR (cockpit voice recorder) (Karakutular) bulunmuş olup incelemeye alınması için kaza inceleme heyetine teslim edilecektir."

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 12 Mart 2018 15:12 Allah rahmet etsin,Kalanlara sabır sabır niyaz ederim.

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