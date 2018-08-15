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Acil tıp uzmanının ölümünün ardından yaşadığı dram ortaya çıktı...

Acil tıp uzmanının ölümünün ardından yaşadığı dram ortaya çıktı...

Manisa'da acil tıp uzmanı olan Hüseyin Ayılmazer (35), cilt kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanenin bahçesinde ölü bulundu. Ayılmazer'in ölümünün ardından yaşamış olduğu sıkıntılar öğrenenleri üzdü.

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Eklenme Tarihi: 15-08-2018 11:15 - Güncelleme: 15-08-2018 11:15

MANİSA Devlet Hastanesi bahçesinde, dün saat 07.00 sıralarında, bankta hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark eden temizlik işçileri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, banktaki kişinin yaşamını yitirmiş olduğunu belirledi. Ölen kişinin, hastanede bir süredir cilt kanseri nedeniyle tedavi gören Hüseyin Ayılmazer olduğu belirlendi.

2014 yılına kadar Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde acil tıp uzmanı olarak çalışan Hüseyin Ayılmazer, cilt kanserine yakalandı. Görev yaptığı hastanede tedavisine başlanan Ayılmazer, durumun her geçen gün daha da kötüye gitmesi üzerine hastanedeki görevinden ayrılıp sırasıyla Ankara, Denizli, İzmir, Gaziantep ve son olarak da Manisa'daki çeşitli hastanelerde tedavisini sürdürdü

KALACAK YERİ YOKTU

Hepatit B olması, verem ve enfeksiyon kapma gibi çeşitli sıkıntılar da yaşayan Hüseyin Ayılmazer, bir yıl önce geldiği Manisa'daki tedavisi sırasında kalacak yeri olmaması nedeniyle bugüne kadar hastane bahçesinde yaşadı.

Olay günü de Ayılmazer'in tedavisinin ardından taburcu edilmesinden sonra, yine yattığı hastane bahçesindeki bankta ölü bulunduğu öğrenildi. Hüseyin Ayılmazer'in cansız bedeni, ölüm nedeninin tespiti için polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

VİCDANSIZLAR KEMOTERAPİ İLAÇLARINI ÇALMIŞ

Yaşamını yitiren Hüseyin Ayılmazer'in geçen yıl kasım ayında, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gördüğü sırada, kalacak yeri olmadığı için yatıp kalktığı hastane bahçesinde, valizinden kemoterapi ilaçları çalınmış.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • 21 15 Ağustos 2018 11:19 türk tabipler odası ancak siyaset yapar. bu rahmetliye niye sahip çıkmadılar?

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