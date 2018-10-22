Açık bırakılan menfeze düşen kadın ölümden döndü!

RİZE’nin Güneysu ilçesinde akşam saatlerinde yürümekte olan ve yol kenarındaki kanalı karanlık dolayısıyla fark edemeyen Gülay B. (30) bir anda menfeze düştü.

Rize Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince düştüğü menfezden çıkarılan genç kadın, Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Genç kadının ayağının kırıldığı öğrenildi.