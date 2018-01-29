  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

YAZARLAR

Hadi ÖZIŞIK

Hadi ÖZIŞIK

hadi.ozisik@internethaber.com @hadiozisik rss Eklenme Tarihi: 29 Ocak 2018 01:00 - Güncelleme: 28 Ocak 2018 10:54

Acı sözlü bir dost ve Fenerbahçe çilehanesi!

Muharrem İnce'nin "Ben olsam, kendime man kafa dedirtmezdim!" sözleri, yalanın, iftiranın, namertliğin, çirkefliğin reddidir aslında... 
Kemal Kılıçdaroğlu'nun, halisünasyon görmeye başladığını; gerçekle yalanı birbirinden ayıramayacak duruma düşüp çuvalladığını herkes gibi, Muharrem İnce de görüyor. 
O yüzden...
"Ben olsam, kendime man kafa dedirtmezdim" diyor!
Yani...
"Man"ın bir yalan olduğunu... yalanlar bir bir ortaya çıkınca, Kılıçdaroğlu'nun elaleme maskara (Tayyip Erdoğan'a) olduğunu demeye getiriyor sözü... 
Haksız değil!
"Man adası" yalanı veyahut "Süleyman Soylu'ya atılan 4 Şubat iftirası" CHP'ye ve liderine hiçbir şey kazandırmadı. Aslı astarı olmayan yalanlar CHP'yi yıpratmaktan, hatta çürütmekten başka hiç bir işe yaramadı. Süleyman Soylu günlerce twitter'dan ispat çağrısı yaptı. Yalanda ısrar, Erdoğan'ın "man kafa" ifadesine kadar sürdü... 

Muharrem İnce hesap kitap adamıdır... "Man"ı, İçişleri Bakanı Soylu'ya atılan "4 Şubat" iftirasını alt alta yazıp,  çıkarma işlemi yaptığında, CHP'nin lehine hiçbir şey kalmadığını görüyor ve öyle konuşuyor. 

Muharrem İnce, doğru olanı söyleyerek, CHP'nin içindeki karanlığa ışık olmak istiyor... 
Çilehaneye dönüşen CHP'yi kurtarmak istiyor... 
"Ben olsam...." diye konuşması acı sözlü dostluktan başka bir şey değil! CHP'ye bulaşan "Man kiri"ni kayda geçirmek için doğruları haykıran acı sözlü bir dost!

Yıllardır "iktidar yolculuğu"nda çile çeken CHP'liler acı konuşan Muharrem İnce'nin sesine kulak verirse ne âlâ... Vermezse çileye devam o halde... 

'SAVAŞA HAYIR' DİYEN FAŞİST KAFAYA BAK 

Burnumuzun dibindeki teröristleri görmemeye ayarlı tam teşekküllü at gözlüklü 170 kişilik listede, "Demirtaş'ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin" diyen Hasip Kaplan da var... 

'Savaşa hayır' triplerine giren ve ömrü boyunca aynı türkünün değişik versiyonlarını söyleyen malûm tayfanın içinde, "faşist bir kafa"nın olması nedense beni hiç şaşırtmadı!

AZİZ YILDIRIM MI, ALİ KOÇ MU?

Aziz Başkan ve arkadaşları (Ali Koç dahil) Fenerbahçe için, tehlikelerle dolu riskli yolculuklar yaptı yıllarca. FETÖ'nün başımıza ördüğü çorabın bilgisi yoktu elimizde... 
Körebe gibi olduk, ne önümüzü görebildik ne de ne olduğuna dair bir fikrimiz vardı. Bir tek Aziz Başkan haykırdı FETÖ'nün Türkiye'yi ele geçirmek istediğini... 

Zorlandık...
Üzüldük...
Sendelendik ama yere düşmedik... 
Biz Fenerbahçeliler bir olduk, Aziz Başkan'a en zor günde sahip çıkarak yolumuza devam ettik... 

Fenerbahçeliler olarak üzerimize düşen görevi yaptığımızı düşünüyoruz... Fenerbahçe'nin yıllardır şampiyonluğa hasret kalması, bir kor parçası içimizi yakıyor. 

Aziz Başkan hiç kuşku yok ki, Fenerbahçe için çok şey yaptı, ağır bedeller ödedi. Bir tek Aziz Başkan acı çekmedi, hepimiz 3 Temmuz sürecinin acılarını zihinlerimizden silemiyoruz hâlâ.

Ve fakat...
Biz bir Fenerbahçeli olarak...
Acılarımızın katmerleşmesini de istemiyoruz. Rakiplerimiz bizden önde dört nala koşarken, onları gıpta ile izlemek istemiyoruz. Kendi bildiğinden ötesini bilmeyen, kendi gördüğünden gayrısını görmeyen, birinin Fenerbahçe'yi yönetmesini istemiyoruz artık. 

O yüzden...
Benim gönlümde Fenerbahçelilerin kalbine iyi gelen Ali Koç yatıyor... Aziz Başkan, keşke yeniden aday olmayıp, "Efsane Başkan" olarak kalsa... Başarılarıyla anılsa, biz Fenerbahçelileri birbirinden ayırmasa... 

Böylesi daha iyi olmaz mı Aziz Başkan?


Hadi Özışık | Sayfanızı Da Tanıtın


PAYLAŞ tw fb gp
ÖNCEKİ Erdoğan'ın milli duruşu, Muharrem İnce ve 'Gazi' unvanı!

YORUM YAZIN Acı sözlü bir dost ve Fenerbahçe çilehanesi! yazısına yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU YAZIYA YAPILAN YORUMLAR11 YORUM

  • KAMİL USLANMAZ 28 Ocak 2018 13:50 MUHARREM İNCE KAZANAMAZ TECRÜBE YOK BİR LİDER KOLAY YETİŞMİYOR KILIÇDAROĞLU DOĞRULUK VE DÜRÜSTLÜKLE KENDİNİ DELEGELERE KABUL ETTİRMİŞ SONRA ERKEN SEÇİM SÖYLENTİLERİ OLAN BİR ZAMANDA DELEGELER ZANNETMİYORUM KILIÇDAROĞLUNUN DIŞINDA BİRİNE OY VERSİNLER

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
REKLAM
Hadi ÖZIŞIKDİĞER YAZILARIHadi ÖZIŞIK
TÜMÜ

GÜNCEL YAZILAR TÜMÜ

Dilediğiniz platformdan Bizi izlemeye devam edin! tw gp fb rs
REKLAM REKLAM
haberleri sitene ekle
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat