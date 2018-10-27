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ABD’yi karıştıran bombalı paketlerin zanlısı tutuklandı

ABD’yi karıştıran bombalı paketlerin zanlısı tutuklandı

ABD’de son günlerde eski Başkan Barack Obama, Başkan Yardımcısı Joe Biden, Hillary Clinton ve CNN de dahil olmak üzere Demokratlara yönelik boru bomba patlayıcıları gönderdiği tespit edilen bir kişinin Florida eyaletinde tutuklandığı açıklandı.

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Eklenme Tarihi: 27-10-2018 08:20 - Güncelleme: 27-10-2018 08:20

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilileri, daha önce 12 bomba ve şüpheli paketler ile bağlantılı olduğu belirlenen Florida'nın Plantation kentinde Cesar Sayoc, adında bir kişinin gözaltına alınarak tutuklandığını duyurdu.

TRUMP YANLISI ÇIKTI
Cesar Altieri Sayoc'un sosyal medya hesaplarında ABD Başkanı Donald Trump yanlısı mesajlarının yanı sıra, liberallere karşı komplo teorileri ve nefret söylemi yer alıyor.

ABD’de üst düzey Demokratlara ve Başkanı Donald Trump'un eleştirmenlerine gönderilen 12 boru bombasıyla ilgili FBI yetkilileri, Plantation şehrinde bir oto yedek paraçacısında göz altına alınan kişinin 56 yaşında Cesar Sayoc, olarak tanımlandı.

''ŞİDDETE TAHAMMÜL ETMEYECEĞİZ''
ABD Başsavcısı General Jeff Sessions, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cesar Sayoc'un eski ABD Başkanlarına yönelik tehditler de dahil olmak üzere beş federal suçtan yargılanacağını ve suçlu bulunması halinde 58 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini, özellikle bu tür politik şiddete asla tahammül etmeyeceğiz açıklamasında bulundu.

ŞÜPHELİ PAKET UYARISI
FBI Direktörü Christopher Wray, basın toplantısında Maxine Waters'a gönderilen bir paketin parmak izlerinin Cesar Sayoc'a ait olduğunu açıkladı. Wray, postada başka paketlerinde olabileceği uyarısında bulundu.

TRUMP: ASLA İZİN VERMEM
ABD Başkanı Donald Trump, bu terör eylemlerinin aşağılık olduğunu ve ABD'de hiçbir zaman yerinin olmadığını söyledi. Trump, “Politik şiddetin Amerika'da kök salmasına asla izin vermemeliyiz ve bunun olmasına asla izin veremem. Bunu şimdi hemen durdurmak için başkan olarak her şeyi yapmaya kararlıyım” dedi.

EVİNDE SUÇ UNSURU BULUNDU
Florida da göz altına alındıktan sonra Miami kentindeki gözaltı merkezine tutulan şüpheli Cesar Sayoc'un, New York’daki federal mahkemeye gönderileceği belirtildi. Sayoc'un Florida’nın, sahil kasabası Aventura'da lüks bir apartman kompleksinde kaldığı ve kayıtlara göre bir bomba tehdidi oluşturan suçunun bulunduğu açıklandı.

YETKİLİLER UYARDI
Yetkililer, ülke genelindeki posta merkezlerini uyararak şüpheli gözaltına alınmış olsa da posta ile daha önceden gönderilmiş benzer paketlerin olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

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Kaynak : İHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Analizci 27 Ekim 2018 09:41 Bu olanları kurgu buluyorum, kaşıkçı cinayeti dünyanın gündemine oturmuşken hop bir olay oluyor gündem kaçırılıyor.

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