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ABD'ye çok sert çıkış: 'Sonuçları ağır olur!'

ABD'ye çok sert çıkış: 'Sonuçları ağır olur!'

ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına ek vergi getirme kararına Çin'den yanıt geldi. Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Zhang, "Çin'in çıkarları zarar görürse oturup izlemeyeceğiz" dedi.

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Eklenme Tarihi: 04-03-2018 18:04 - Güncelleme: 04-03-2018 18:04

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Zhang Yesui, ABD ile bir ticaret savaşı istemediklerini, ancak Çin'in çıkarları zarar görürse buna yanıt vereceklerini söyledi.

Çin Parlamentosu'nun yıllık toplantısında konuşan Zhang, "Çin ABD ile bir ticaret savaşı yaşamak istemiyor ancak elbette Çin'in çıkarları zarar görürse oturup izlemeyeceğiz" dedi.

"KİMSENİN GÖRMEK İSTEMEYECEĞİ SONUÇLARI OLUR": Daha önce ülkesinin ABD Büyükelçisi olarak görev yapan Zhang, ticarette karşılıklı müzakerelerden yana olduklarını ifade ederek, "Kararlar yanlış akıl yürütmelere göre alınırsa bu ikili ilişkilere zarar verir ve hiçbir ülkenin görmek istemeyeceği sonuçlar yaratır" diye konuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • mevhibe inal 04 Mart 2018 18:23 1859-42 Afyon Savaşları. İngilizler Afyon Yasağını kırmak için Çin'e saldırıyor. Mazeret olarak Uygarlık gereği! Serbest Ticaret yasaklanamaz diyor ve Hong Kong!u alıp, bütün limanları Avrupalı! tüccarlara bütün haklar verilerek açılıyor. Uygarlık, Demokrasi, Özgürlük Masalları hep bir avuç işgalci Tekel Şirketlere yaradı, yarıyor.

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