Abdulllah Gül İstanbul Havalimanı'nın açılışında

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul Havalimanı'nın açılış törenine katıldı. Tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abdullah Gül uzun bir aradan sonra ilk kez bir araya gelerek sohbet etti.

Başkan Erdoğan'ın tören alanına gelişi sırasında çok sayıda misafir karşılama törenine katılırken, Erdoğan'ı karşılayanlar arasında eski Cumhurbaşkanı ve Başkan Erdoğan'ın selefi Abdullah Gül de vardı.

Gül ve Erdoğan uzun bir aranın ardından ilk kez bir araya gelirken, görüşmede samimi görüntüler ortaya çıktı. Erdoğan ile Gül ayaküstü sohbet ederek tokalaştı.