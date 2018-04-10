Abdullah Gül'ün 'gazcısı' Fehmi Koru! Gül ilk turda elenir...

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 2019 seçimlerinde cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili tartışmaların ardı arkası kesilmezken, Abdullah Gül'ün suskunluğu da sürüyor. Abdullah Gül'ün aday olsa bile ikinci tura kalamayacağını iddia eden Habertürk yazarı Fatih Altaylı ise Gül'ün adaylığını gündeme pompalayan kişinin gazeteci yazar Fehmi Koru olduğunu yazdı.

"Hala ve her şeye rağmen Abdullah Gül’ün adaylığı konuşuluyor ortalıkta" diyen Fatih Altaylı, "Zannederim bunu pompalayan Fehmi Koru. Çünkü mesele gündemden düştüğü anda Fehmi Koru gaza hafiften dokunuyor. Koru ile Gül’ün yakınlığını bilenler de olaya atlıyor" ifadelerini kullandı.

GÜL 2. TURA NASIL KALACAK?... Abdullah Gül’ün asla aday olmayacağını iddia eden Altaylı, "Diyelim ki, Fehmi Koru’nun gazına gelenler oldu, Abdullah Bey de bu trene atladı ve aday oldu. (...) Gül’ün adaylık macerası ilk turda sonlanır" dedi. İşte Fatih Altaylı'nın yazısının ilgili bölümleri...

İKİNCİ TURA CHP ADAYI KALIR... "Nereden aday olacak? Herhalde CHP’den değil. Ya Saadet ya İYİ Parti. Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. Diyelim ki, ilk turda şu sıralarda anketlerin de söylediği gibi Erdoğan gerekli yüzde 50 artı 1’i alamadı ve seçim ikinci tura kaldı. İkinci tura geçecek adaylardan biri hiç şüphesiz ki mevcut Cumhurbaşkanı Erdoğan olacaktır. Diğer aday ise yine kesine yakın bir olasılıkla CHP’nin adayı kimse o..

AKŞENER'İN ŞANSI YOK... Açıkçası CHP’ye oy verecek seçmenden bir miktarı İYİ Parti’ye kaysa bile, oyunun yüzde 10’un az altında veya az üstünde olduğu tahmin edilen İYİ Parti, CHP’nin üzerine çıkamaz. Oyları şu an için kesinlikle barajın altında görünün Saadet’ten aday olsa da yine CHP’yi geçemez.

GÜL İLK TURDA ELENİR... Bu durumda Gül’ün adaylık macerası ilk turda sonlanır. “Ya çatı aday olursa” diyenler olabilir. Türkiye çatı aday dersini hâlâ almadıysa ben ona bir şey diyemem.