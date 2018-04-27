  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. SEÇİM
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Abdullah Gül'ü ziyaret eden iki önemli isim kim?

Abdullah Gül'ü ziyaret eden iki önemli isim kim?

Hürriyet gazetesi yazarı Deniz Zeyrek bugünkü yazısında Abdullah Gül'ün adaylık tartışmalarıyla ilgili baş döndüren görüşme trafiğinde dikkat çeken bir ziyaretin ayrıntılarını paylaştı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 27-04-2018 08:56 - Güncelleme: 27-04-2018 08:56

Hürriyet gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Abdullah Gül’le uzun yıllar yakın çalışmış, hatta arkadaş olmuş iki önemli ismin Ankara’dan İstanbul’da giderek Gül’ü ziyaret ettiğini yazdı. Ancak Zeyrek görüşmenin teyit edilmediği için ziyareti iddia olarak duyurdu. Geçtiğimiz günlerde Abdullah Gül'ün İstanbul'daki çalışma ofisinde çok önemli ve çok üst düzey 2 ismin kim olduğu merak konusu oldu.

Aday olup olmayacağı tartışma konusu olan Abdullah Gül'ü kaleme alan Zeyrek, sır ziyarete ilişkin şu ifadeleri kullandı:

İKİ ÖNEMLİ İSİM GÜL'Ü ZİYARET ETMİŞ
"...Gelelim son görüşme iddiasına (özellikle “iddia” diye yazıyorum, çünkü kayıt dışı -off the record- teyit ettiğim bu bilgi henüz kendileri tarafından resmen açıklanmadı). Bu iddiaya göre Gül’le uzun yıllar yakın çalışmış, hatta arkadaş olmuş iki önemli isim Ankara’dan İstanbul’da giderek Gül’ü ziyaret etmiş. Kaynaklarım, ziyaretin gündeminin Suriye başta olmak üzere güncel dış politika ve savunma konuları olduğunu söyledi. Ancak ‘Söz konusu isimler böyle kritik bir dönemde Gül’ün yanına gitmişse orada seçimlerin ve Cumhurbaşkanlığı adaylığının konuşulmaması mümkün mü?’ diye sorarsanız, gönül rahatlığıyla “Evet” yanıtını veremem."

Deniz Zeyrek'in yazısının tamamı

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Abdullah Gül'ü ziyaret eden iki önemli isim kim? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • ANALİZ UZMANI IRIZA 27 Nisan 2018 09:40 ULAN NANKÖR ADAM SEN VARYA SEN TAYYİBİN YANINDA BİRGÜNDEN BİR GÜN O YAMUK SURATIN HİÇ BÖYLE PAZİTİF BİR PROFİL SERGİLEMEDİN AMA KENDİN GİBİ İNGİLİZ UŞAKLARINI GÖRÜNCE NASIL GÜLÜCÜKLER ATIYOSUNSEN ÇOK KARANLIK ADAMSIN ÇOKKKKKK O YANINDAKİ KARA MOLLANIN OĞLUDA SENİN GİBİ GİBİ İNGİLİZ AJANI BAK YAN YANA GELİNCE NASILDA GÜLÜCÜKLER ATIYOSUN

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Abdullah Gül
ABDULLAH GÜL KİMDİR?

Abdullah Gül kaç yaşında aslen nereli, eşi ve çocukları kimdir? 11. Cumhurbaşkaın Abdullah Gül'ün siyasi hayatı ve ailesine dair biyografisi şöyle; Abdullah Gül 29 Ekim 1950’de Kayseri’de doğdu. &Ou

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro