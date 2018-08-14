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Abdullah Gül'e büyük şok! O partiden suç duyurusu

Abdullah Gül'e büyük şok! O partiden suç duyurusu

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Abdullah Gül’ün FETÖ üyeliğinden tutuklanan özel doktoru Sedat Caner’in itirafları nedeniyle Abdullah Gül hakkında suç duyurusunda bulundu.HKP, Abdullah Gül'ün "FETÖ üyeliği" suçundan cezalandırılmasını istedi.

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Eklenme Tarihi: 14-08-2018 15:44 - Güncelleme: 14-08-2018 15:44

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. HKP Abdullah Gül’le ilgili suç duyurusunda bulundu. Sebebi ise FETÖ üyeliğinden tutuklanan özel doktoru Sedat Caner’in itirafları...

HKP’den yapılan açıklamada, “FETÖ Terör Örgütü üyeliğinden tutuklanan Sedat Caner; kendisinin kullanımında olan ByLock yüklü telefonun Cumhurbaşkanlığı demirbaşı olarak kendisine verildiğini, ‘FETÖ’ elebaşlarından Tuncay Delibaş ve firari Akın İpek’le görüşmelerinin olduğunu ve bunlarla da Abdullah Gül sayesinde tanıştığını itiraf etmiştir. Bu itiraflar karşısında re’sen harekete geçmesi gereken Savcılar bu kişinin silahlı terör örgütü üyeliğinden tutuklanmasını sağladıkları halde, Abdullah Gül’ün suçlarını kapatmak istemişlerdir. Oysa Sedat Caner ne kadar suçluysa, onun sorgusunda verdiği ifadesinde geçen suçlar nedeniyle Abdullah Gül de o kadar suçludur. Sedat Caner’in, bildiklerinin tamamını anlattığını da sanmıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Sedat Caner’in itiraflarından sonra Abdullah Gül’ün TCK’nun 220’nci maddesinde öngörülen “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçundan ve söz konusu suç örgütü de; silahlı olduğundan 3713 sayılı TMK m. 3 uyarınca terör suçu kapsamında kabul edilip TCK m. 314’üncü maddeden cezalandırılması gerektiği belirtildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Tebrikler 14 Ağustos 2018 17:03 Abdullah Gül de yargılanmalı. Çok doğru karar.

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Abdulhamit Gül
ABDULHAMİT GÜL KİMDİR?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül kimdir aslen nereli, eşi İlknur Gül ve çocukları hakkında merak edilenler: Abdulhamit Gül aslen Gaziantepli. 1977 Nizip doğumlu olan Abdulhamit Gül imam hatip lisesi mezunu. Ankara Ünivers

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