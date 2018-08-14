Abdullah Gül'e büyük şok! O partiden suç duyurusu

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. HKP Abdullah Gül’le ilgili suç duyurusunda bulundu. Sebebi ise FETÖ üyeliğinden tutuklanan özel doktoru Sedat Caner’in itirafları...

HKP’den yapılan açıklamada, “FETÖ Terör Örgütü üyeliğinden tutuklanan Sedat Caner; kendisinin kullanımında olan ByLock yüklü telefonun Cumhurbaşkanlığı demirbaşı olarak kendisine verildiğini, ‘FETÖ’ elebaşlarından Tuncay Delibaş ve firari Akın İpek’le görüşmelerinin olduğunu ve bunlarla da Abdullah Gül sayesinde tanıştığını itiraf etmiştir. Bu itiraflar karşısında re’sen harekete geçmesi gereken Savcılar bu kişinin silahlı terör örgütü üyeliğinden tutuklanmasını sağladıkları halde, Abdullah Gül’ün suçlarını kapatmak istemişlerdir. Oysa Sedat Caner ne kadar suçluysa, onun sorgusunda verdiği ifadesinde geçen suçlar nedeniyle Abdullah Gül de o kadar suçludur. Sedat Caner’in, bildiklerinin tamamını anlattığını da sanmıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Sedat Caner’in itiraflarından sonra Abdullah Gül’ün TCK’nun 220’nci maddesinde öngörülen “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçundan ve söz konusu suç örgütü de; silahlı olduğundan 3713 sayılı TMK m. 3 uyarınca terör suçu kapsamında kabul edilip TCK m. 314’üncü maddeden cezalandırılması gerektiği belirtildi.