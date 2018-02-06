Abdullah Ağar açıkladı! İşte PYD'nin kullandığı 7 yöntem

ABD'nin, Suriye'de terör örgütü PYD/PKK’ya DEAŞ'la mücadele bahanesiyle yaptığı askeri yardımları devam ediyor. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar PYD/PKK'nın silah yığınağını nasıl oluşturduğunu yazdı.

Afrin'de düzenlenen harekatta TSK'ya karşı kullanılan silahlar dikkat çekti. Herkes PKK'nın bu silahları nasıl elde ettiğini merak ediyor. Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar PYD'nin nasıl silah temin ettiğini yazdı.İşte Ağar'ın o yazısı..

ABD'nin 5.000 civarında TIR ve yatay ve dikey uçuş yapan V22 Osprey'ler başta binlerce sortiyle Suriye'deki ABD üslerine 'uçak ve helikopterlerle' indirdiği silah-teçhizat-mühimmat ve taktik araçlar, YPG/PKK'nın terör yığınağının büyük bir oranını ama sadece bir kısmını oluşturuyor.



YPG/PKK Yığınağının tamamını oluşturmak için yıllar içinde en az 7 metot kullandı:

İŞTE PKK'NIN KULLANDIĞI 7 METOT



1- Uluslararası açık ve kapalı silah pazarları,



2- Yerel silah pazarları (Örn; Kerkük'teki silah pazarından parayı bastırdığında tırtıllı araç dahi satın alabiliyor),



3- Terör örgütleri arasındaki iş birliğinin neden olduğu geçişler,



4- Çatışma alanlarında diğer terör örgütlerinden elde ettiği gasp ve ganimetler,



5- İstikrarsızlık nedeniyle başta Irak ve Suriye ordu depolarından yaptığı yağmalar, depo patlatmalar,



6- YPG/PKK ile bölgesel ya da yerel aktörlerin yaptığı iş birliği neticesinde elde ettiği silah ve mühimmatlar (Örn; Almanlar 2014-15'te Peşmergeye 50 Milan TAS, 500 roketi ve bunlara dair eğitim vermişti. İlerleyen süreçlerde silahların ve roketlerin yarıya yakını YPG/PKK'ya satıldı-verildi-eline geçti.)



7- (Bizim hep konuştuğumuz) Menfaatlerine hizmet ettiği küreseller tarafından kendisine verilen silah-teçhizat ve mühimmatlar."

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