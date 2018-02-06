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Abdullah Ağar açıkladı! İşte PYD'nin kullandığı 7 yöntem

Abdullah Ağar açıkladı! İşte PYD'nin kullandığı 7 yöntem

Türkiye'nin Afrin operasyonu 18. gününde devam ediyor. Terör örgütü PKK/PYD 970 kayıp vererek büyük darbe yedi. Operasyonda PYD'nin kullandığı silahlar dikkat çekti. Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, YPG/PKK/KCK'nın silah- teçhizat ve mühimmat temininde kullandığı 7 metodu yazdı.

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Eklenme Tarihi: 06-02-2018 12:36 - Güncelleme: 06-02-2018 12:36

ABD'nin, Suriye'de terör örgütü PYD/PKK’ya DEAŞ'la mücadele bahanesiyle yaptığı askeri yardımları devam ediyor. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar PYD/PKK'nın silah yığınağını nasıl oluşturduğunu yazdı.

Afrin'de düzenlenen harekatta TSK'ya karşı kullanılan silahlar dikkat çekti. Herkes PKK'nın bu silahları nasıl elde ettiğini merak ediyor. Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar PYD'nin nasıl silah temin ettiğini yazdı.İşte Ağar'ın o yazısı..

ABD'nin 5.000 civarında TIR ve yatay ve dikey uçuş yapan V22 Osprey'ler başta binlerce sortiyle Suriye'deki ABD üslerine 'uçak ve helikopterlerle' indirdiği silah-teçhizat-mühimmat ve taktik araçlar, YPG/PKK'nın terör yığınağının büyük bir oranını ama sadece bir kısmını oluşturuyor.

YPG/PKK Yığınağının tamamını oluşturmak için yıllar içinde en az 7 metot kullandı:

İŞTE PKK'NIN KULLANDIĞI 7 METOT

1- Uluslararası açık ve kapalı silah pazarları,

2- Yerel silah pazarları (Örn; Kerkük'teki silah pazarından parayı bastırdığında tırtıllı araç dahi satın alabiliyor),

3- Terör örgütleri arasındaki iş birliğinin neden olduğu geçişler,

4- Çatışma alanlarında diğer terör örgütlerinden elde ettiği gasp ve ganimetler,

5- İstikrarsızlık nedeniyle başta Irak ve Suriye ordu depolarından yaptığı yağmalar, depo patlatmalar,

6- YPG/PKK ile bölgesel ya da yerel aktörlerin yaptığı iş birliği neticesinde elde ettiği silah ve mühimmatlar (Örn; Almanlar 2014-15'te Peşmergeye 50 Milan TAS, 500 roketi ve bunlara dair eğitim vermişti. İlerleyen süreçlerde silahların ve roketlerin yarıya yakını YPG/PKK'ya satıldı-verildi-eline geçti.)

7- (Bizim hep konuştuğumuz) Menfaatlerine hizmet ettiği küreseller tarafından kendisine verilen silah-teçhizat ve mühimmatlar."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 06 Şubat 2018 13:13 ABD'nin amacı Suriye'de sözde kürt bölgesi oluşturmak sanki ABD böyle bir şey istemiyormuşta PKK'lı kürtleri satmamak için böyle yapmak zorundaymış havası.Arkadaş Türkiye demedi mi bu terör örgütünü bırak beraber yapalım deaşa karşı harekatı diye. ABD'nin amacı belli bölgede kısa vade de kürt bölgesi sonrasında bunları K.Irkta kilerle birleştirip Türkiye'ye karşı kışkırtmak . Türkiye'nin enerjisini ve ekonomisini bu bölgeye sarfettirip güçlenmesini engellemek.Zaten AB yılardır bu taktiği uyguluyor. AB PKK lı kürtleri çok mu seviyor yooo Aslında Türklerden daha çok rahatsız PKK'lı kürtler den bu yürüttükleri kürt politikaları ile Türkiye'yi frenliyorlar amaç da bu idi ama şimdi çöktü PKK başlarına bela olmak üzere.Türkler ayağa kalkmamalı kalkarlarsa dünyada dengeler değişir ve şu an öyle oluyor.

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