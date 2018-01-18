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Abdulkadir Selvi'den bomba İncirlik iddiası

Abdulkadir Selvi'den bomba İncirlik iddiası

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Türkiye'nin ABD'nin kullanımındaki İncirlik ve Kürecik üsleriyle ilgili kapatılabileceği yönünde mesaj ilettiğini ileri sürdü.

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Eklenme Tarihi: 18-01-2018 23:53 - Güncelleme: 18-01-2018 23:53

CNN Türk'te yayınlanan Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programında olası Afrin operasyonu ve gelişmeleri konu edildi. Konu hakkında yorumlarda bulunan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Türkiye'de bulunan İncirlik ve Kürecik üsleri ile ilgili olarak ABD'ye mesaj iletildiğini söyledi.

Selvi programdaki konuşmasında, ABD ile yapılan son görüşmelerde, 'Türkiye'de halk İncirlik ve Kürecik üslerini sorguluyor' mesajının iletildiğini söyledi. Hürriyet yazarına göre ABD tarafından dün ve geçtiğimiz günlerde gelen açıklamalar da bu mesajla alakalı.

Abdulkadir Selvi yorumunda, iki ülke arasında gerginlikler yaşansa da ve Türkiye'de halk sık sık bu üsleri gündeme getirse de Türkiye tarafının ilk kez bu konuyu masaya getirdiğini belirtti.

Türkiye ile ABD arasında son görüşme geçtiğimiz gün Kanada'da dışişleri bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ile Rex Tillerson arasında gerçekleşmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 19 Ocak 2018 00:01 İncirlik Hava Üssü , Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından da kullanılmaktadır. Avrupa'da taktik nükleer silahlar bulunduran altı NATO üssünden biridir........

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