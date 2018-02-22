ABD'nin yeni teklifi çok ilginç! İran milislerini...

ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan Beyaz Saray kaynakları, Trump yönetiminin, Türkiye'yle ilişkileri onarmak ve Ankara'yı Moskova-Tahran'la kurduğu ittifaktan koparmak için yeni bir çalışma başlattığını söyledi. Habere göre, Türkiye'ye İran ile sahadaki milis grupların Suriye'den çıkarılması için yardım teklif edilecek.

BEYAZ SARAY'A DAŞANDIRILDI: Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan Beyaz Saray kaynakları, Washington'un, Türkiye'yle ilişkileri onarmak ve Ankara'yı Moskova-Tahran'la kurduğu ittifaktan koparmak için yeni bir çalışma başlattığını söyledi.

İŞTE ABD'NİN YENİ TEKLİFİ: Ankara'ya, İran ile müttefiklerinin Suriye'den çıkarılması konusunda yardım teklif edilmesi planlanıyor. Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre, WSJ, Ankara ile yürütülen görüşmelerde Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Savunma Bakanı James Mattis gibi en üst düzeyden isimler dahil çok sayıda yetkilinin yer aldığına dikkat çekti.

İran Devrim Muhafızlarının en etkili generali Kasım Süleymani, Esed yanlısı milislerin Afrin'e girip PKK'ya destek olmaya çalıştıkları operasyonun başındaki isim olarak gösteriliyor.

''ABD'DEN TÜRKİYE'YE İRAN TEKLİFİ' İDDİASI: ABD'li yetkililerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Rusya ve İran'la ilişkileri geliştirmekten vazgeçirmeye çalışacağını vurgulayan WSJ, Washington'un, Ankara'ya, İran ile müttefiklerinin Suriye'den çıkarılması konusunda yardım sunmayı planladığını belirtti.

Bu arada ABD'li bir kaynak, "Rusya, Türkiye'yi manipüle ediyor. Türkiye'nin Rusya ve İran'la yakınlaşması, Türkiye'nin çıkarlarıyla çelişiyor" iddiasında bulundu.