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ABD'li papaz Brunson için karar verildi

ABD'li papaz Brunson için karar verildi

İzmir'de terör örgütleri adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanan ABD uyruklu papaz Andrew Craig Bruson hakim karşısına çıktı. Gizli tanıkların dinlendiği duruşmada papaz Bruson'un tahliye talebi kabul edilmedi.

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Eklenme Tarihi: 16-04-2018 22:22 - Güncelleme: 16-04-2018 22:22

İZMİR'de FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakim karşısına çıkan ABD uyruklu papaz Andrew Craig Brunson'un tutukluluk halinin devamına karar verildi. ABD'nin de yakından takip ettiği davaya gizli tanık ifadeleri damga vurdu.

İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmanın öğleden sonraki oturumuna tutuklu sanık Brunson ve avukatı katıldı. Mahkemede Brunson'un sık sık ağladığı görülürken mahkeme başkanı, sakinleşmesi için zaman zaman duruşmaya ara verdi. Psikolojisinin bozulduğunu ve ilaç kullanmaya başladığını söyleyen papaz Brunson, Şakran cezaevine nakil olduğunu yeniden Buca cezaevine dönmeyi istediğini ifade etti.

ADINA KAYITLI 10 HAT SORULDU

Savunmasında tek cep telefonu hattı kullandığını, üzerine kayıtlı diğer hatlarını çocukları için aldığını öne süren sanık Brunson, onlar ABD'ye gittiğinde hattın kapandığını, geri geldiklerinde onlara yeni hat aldıklarını söyledi.

Savunmasını tamamlayan sanığa savcı, "Adınıza 10 hat var. Anne adı, doğum yeri, doğum tarihi gibi bilgilerde farklılık var." dedi. Brunson, hat alırken pasaport fotokopisi verdiğini, görevlinin nasıl kaydettiğini bilmediğini söyledi.

GİZLİ TANIK İFADELERİ

Daha sonra bazı tanıklar ile "Serhat" adlı gizli tanığın ifadeleri okundu. Brunson, bu ifadelerin doğru olmadığını savundu. Ardından Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS), sesi ve görüntüsü değiştirilerek duruşmaya bağlanan gizli tanık "Dua" ifade verdi.

Dua, sanık Brunson'un her hafta cuma günleri düzenlenen ve sadece subayların girdiği toplantıya katıldığını bildiğini, bu toplantılarda Murat Çakır isimli Türk asıllı ABD vatandaşının da bulunduğunu belirterek, Çakır'ın Pentagon ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu savundu.

Türkiye'de özellikle 2002-2004 yılları arasında bazı PKK'lıların Hristiyan olarak cemaatlere katıldığını, böylece dokunulmazlık elde ettiklerini söyleyen Dua, Brunson'un kilisesinin de PKK sempatizanlarını iyi karşıladığını, ayrıcalık gösterdiğini duyduğunu ifade etti.

Gizli tanık "Göktaşı" da Andrew Craig Brunson'un terör örgütü PKK sempatizanı Kürtleri kilisede barındırdığını iddia ederek, şunları söyledi:

"Kilisede Kürtlere karşı özel ilgi vardı. Biz Türkler bazen ceza alırdık, Kürtler ne yaparsa yapsın ceza almazdı. Brunson bir gün bir toplantıda ön sıralar için 'Bu sıralara Türklerin oturması yasaktır' yazdırdı. Cemaatin, kimsenin katılmadığı özel toplantılar olurdu. Sık sık PKK yanlısı propaganda yapanlara izin verilirdi. Ama Türkler bir şey söylese, 'Burada siyaset konuşmak yasak' denirdi."

TAHLİYE TALEBİ KABUL EDİLMEDİ

Aldıkları ara kararı açıklayan mahkeme başkanı, sanığın tutukluluk halinin devamına ve daha önce kaldığı Buca 1 Nolu F Tipi Cezaevine gönderilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına karar verdi. Duruşma 7 Mayıs'a ertelendi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • kundemacı 16 Nisan 2018 23:10 Bunun sonu da; Almanya' ya özel uçakla gönderilen Deniz YÜCEL gibi olacak. Adam terör örgütü üyeliği ve casusluktan yargılanırken birden bire serbest bırakıldı. Unutturuldu gitti. Oysa siyasiler onun için neler söylemişti.

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